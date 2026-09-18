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Первому МС-21 "Аэрофлота" присвоят имя авиаконструктора Яковлева - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Первому МС-21 "Аэрофлота" присвоят имя авиаконструктора Яковлева
Первому МС-21 "Аэрофлота" присвоят имя авиаконструктора Яковлева - 18.09.2026, ПРАЙМ
Первому МС-21 "Аэрофлота" присвоят имя авиаконструктора Яковлева
Первому самолету МС-21, который поступит авиакомпании "Аэрофлот", будет присвоено имя авиаконструктора Яковлева, сообщил глава компании Сергей Александровский. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T17:30+0300
2026-09-18T17:33+0300
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аэрофлот
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Первому самолету МС-21, который поступит авиакомпании "Аэрофлот", будет присвоено имя авиаконструктора Яковлева, сообщил глава компании Сергей Александровский. "Первому самолету МС-21, который поступит в наш парк, будет присвоено имя великого российского авиационного конструктора Яковлева Александра Сергеевича", - сказал Александровский журналистам на подписании контракта на поставку "Аэрофлоту" 90 самолетов МС-21. В Москве в пятницу подписан крупнейший в истории российской гражданской авиации контракт на поставку самолетов МС-21. В торжественной церемонии приняли участие президент России Владимир Путин, а также глава Минпромторга Антон Алиханов и глава Минтранса Андрей Никитин. МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.
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бизнес, москва, владимир путин, антон алиханов, аэрофлот, минпромторг, оак
Бизнес, МОСКВА, Владимир Путин, Антон Алиханов, Аэрофлот, Минпромторг, ОАК
17:30 18.09.2026 (обновлено: 17:33 18.09.2026)
 
Первому МС-21 "Аэрофлота" присвоят имя авиаконструктора Яковлева

Александровский: первому самолету МС-21 "Аэрофлота" присвоят имя авиаконструктора Яковлева

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Первому самолету МС-21, который поступит авиакомпании "Аэрофлот", будет присвоено имя авиаконструктора Яковлева, сообщил глава компании Сергей Александровский.
"Первому самолету МС-21, который поступит в наш парк, будет присвоено имя великого российского авиационного конструктора Яковлева Александра Сергеевича", - сказал Александровский журналистам на подписании контракта на поставку "Аэрофлоту" 90 самолетов МС-21.
В Москве в пятницу подписан крупнейший в истории российской гражданской авиации контракт на поставку самолетов МС-21. В торжественной церемонии приняли участие президент России Владимир Путин, а также глава Минпромторга Антон Алиханов и глава Минтранса Андрей Никитин.
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.
 
БизнесМОСКВАВладимир ПутинАнтон АлихановАэрофлотМинпромторгОАК
 
 
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