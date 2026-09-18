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СМИ: НАСА и Boeing ведут переговоры о новом использовании Starliner - 18.09.2026, ПРАЙМ
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СМИ: НАСА и Boeing ведут переговоры о новом использовании Starliner
СМИ: НАСА и Boeing ведут переговоры о новом использовании Starliner - 18.09.2026, ПРАЙМ
СМИ: НАСА и Boeing ведут переговоры о новом использовании Starliner
НАСА и Boeing ведут переговоры о дальнейшем использовании космического корабля Starliner для выполнения большого числа новых миссий, несмотря на проблемы,... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T23:45+0300
2026-09-18T23:45+0300
технологии
бизнес
наса
boeing
the wall street journal
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ВАШИНГТОН, 18 сен - ПРАЙМ. НАСА и Boeing ведут переговоры о дальнейшем использовании космического корабля Starliner для выполнения большого числа новых миссий, несмотря на проблемы, возникшие во время его полета к Международной космической станции в 2024 году, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Boeing и НАСА ведут переговоры об использовании корабля Starliner для выполнения большого числа новых миссий, что стало бы поворотом для аппарата, который создавал риски для членов экипажа во время полета к Международной космической станции в 2024 году", - говорится в публикации. По данным газеты, речь идет о десяти или более новых полетах Starliner в ближайшие годы. Ранее НАСА планировало использовать Starliner максимум для шести миссий. Во время испытательного полета летом 2024 года корабль доставил астронавтов Барри Уилмора и Суниту Уильямс на МКС, однако столкнулся с техническими неполадками, включая отказ двигателей ориентации, которые создали риски для экипажа. В результате НАСА решило вернуть астронавтов на Землю на корабле Crew Dragon компании SpaceX. Starliner вернулся на Землю без экипажа в сентябре 2024 года и с тех пор новых полетов не совершал.
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технологии, бизнес, наса, boeing, the wall street journal
Технологии, Бизнес, НАСА, Boeing, The Wall Street Journal
23:45 18.09.2026
 
СМИ: НАСА и Boeing ведут переговоры о новом использовании Starliner

WSJ: НАСА и Boeing ведут переговоры о продолжении использования Starliner для новых миссий

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ВАШИНГТОН, 18 сен - ПРАЙМ. НАСА и Boeing ведут переговоры о дальнейшем использовании космического корабля Starliner для выполнения большого числа новых миссий, несмотря на проблемы, возникшие во время его полета к Международной космической станции в 2024 году, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Boeing и НАСА ведут переговоры об использовании корабля Starliner для выполнения большого числа новых миссий, что стало бы поворотом для аппарата, который создавал риски для членов экипажа во время полета к Международной космической станции в 2024 году", - говорится в публикации.
По данным газеты, речь идет о десяти или более новых полетах Starliner в ближайшие годы.
Ранее НАСА планировало использовать Starliner максимум для шести миссий. Во время испытательного полета летом 2024 года корабль доставил астронавтов Барри Уилмора и Суниту Уильямс на МКС, однако столкнулся с техническими неполадками, включая отказ двигателей ориентации, которые создали риски для экипажа.
В результате НАСА решило вернуть астронавтов на Землю на корабле Crew Dragon компании SpaceX. Starliner вернулся на Землю без экипажа в сентябре 2024 года и с тех пор новых полетов не совершал.
 
ТехнологииБизнесНАСАBoeingThe Wall Street Journal
 
 
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