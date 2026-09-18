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В НАТО задумались, как снизить ущерб от действий военных

В НАТО задумались, как снизить ущерб от действий военных - 18.09.2026, ПРАЙМ

В НАТО задумались, как снизить ущерб от действий военных

Представители НАТО и стран-партнеров обсудили, как снизить ущерб, который действия вооруженных сил блока могут наносить гражданскому населению и гражданской... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T20:26+0300

2026-09-18T20:26+0300

2026-09-18T20:26+0300

мировая экономика

ормузский пролив

сша

израиль

нато

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БРЮССЕЛЬ, 18 сен - ПРАЙМ. Представители НАТО и стран-партнеров обсудили, как снизить ущерб, который действия вооруженных сил блока могут наносить гражданскому населению и гражданской инфраструктуре в ходе военных операций, в том числе на море, говорится в сообщении Североатлантического альянса. "Снижение ущерба гражданскому населению является не просто этическим стремлением или юридическим обязательством. Это также оперативная необходимость", - заявила специальный представитель генсека НАТО по вопросам гуманитарной безопасности Ирен Феллин. По ее словам, сокращение ущерба гражданским непосредственно способствует успеху военных операций, помогает сохранять их легитимность, повышает оперативную эффективность и укрепляет общественное доверие. Участники встречи Международной контактной группы по снижению ущерба гражданскому населению обсудили необходимость учитывать возможные последствия действий военных еще при планировании операций, а соответствующие сценарии включать в подготовку военнослужащих и учения. Отдельное внимание уделялось последствиям военных действий для энергетики, транспорта, связи и здравоохранения. При обсуждении операций на море рассматривался возможный ущерб торговому судоходству, рыболовству, морской энергетической инфраструктуре, подводным кабелям и населению прибрежных районов. Обсуждение последствий военных действий для гражданского судоходства и энергетики проходит на фоне кризиса в Ормузском проливе, где продолжающееся противостояние США и Израиля с Ираном привело к резкому сокращению движения судов по одному из важнейших торговых и энергетических маршрутов мира. Нарушение судоходства уже отразилось на мировой торговле и энергетическом рынке.

ормузский пролив

сша

израиль

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, ормузский пролив, сша, израиль, нато