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НАТО провело учения с целью отработки захвата судов, заявил Путин - 18.09.2026, ПРАЙМ
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НАТО провело учения с целью отработки захвата судов, заявил Путин
НАТО провело учения с целью отработки захвата судов, заявил Путин - 18.09.2026, ПРАЙМ
НАТО провело учения с целью отработки захвата судов, заявил Путин
НАТО провело в Балтийском море учения, одной из целей которых была отработка захвата гражданских судов, заявил президент России Владимир Путин. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T21:58+0300
2026-09-18T21:58+0300
россия
балтийское море
владимир путин
нато
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873456208.jpg?1789757903
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. НАТО провело в Балтийском море учения, одной из целей которых была отработка захвата гражданских судов, заявил президент России Владимир Путин. "Тем не менее мы обратили внимание и на то, что вот сейчас только что прошли учения очередные в Балтийском море. Цель в том числе - отработка захвата гражданских судов. Ну, это нормально?" - сказал глава государства на заседании Военно-промышленной комиссии.
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40
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40
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россия, балтийское море, владимир путин, нато
РОССИЯ, Балтийское море, Владимир Путин, НАТО
21:58 18.09.2026
 
НАТО провело учения с целью отработки захвата судов, заявил Путин

Путин: НАТО провело в Балтийском море учения, с целью отработки захвата гражданских судов

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. НАТО провело в Балтийском море учения, одной из целей которых была отработка захвата гражданских судов, заявил президент России Владимир Путин.
"Тем не менее мы обратили внимание и на то, что вот сейчас только что прошли учения очередные в Балтийском море. Цель в том числе - отработка захвата гражданских судов. Ну, это нормально?" - сказал глава государства на заседании Военно-промышленной комиссии.
 
РОССИЯБалтийское мореВладимир ПутинНАТО
 
 
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