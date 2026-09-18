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НАТО провело учения с целью отработки захвата судов, заявил Путин

НАТО провело учения с целью отработки захвата судов, заявил Путин - 18.09.2026, ПРАЙМ

НАТО провело учения с целью отработки захвата судов, заявил Путин

НАТО провело в Балтийском море учения, одной из целей которых была отработка захвата гражданских судов, заявил президент России Владимир Путин. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T21:58+0300

2026-09-18T21:58+0300

2026-09-18T21:58+0300

россия

балтийское море

владимир путин

нато

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. НАТО провело в Балтийском море учения, одной из целей которых была отработка захвата гражданских судов, заявил президент России Владимир Путин. "Тем не менее мы обратили внимание и на то, что вот сейчас только что прошли учения очередные в Балтийском море. Цель в том числе - отработка захвата гражданских судов. Ну, это нормально?" - сказал глава государства на заседании Военно-промышленной комиссии.

балтийское море

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россия, балтийское море, владимир путин, нато