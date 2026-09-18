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Nestle оценивает ситуацию после указа о временном управлении активами в РФ

Nestle оценивает ситуацию после указа о временном управлении активами в РФ - 18.09.2026, ПРАЙМ

Nestle оценивает ситуацию после указа о временном управлении активами в РФ

Компания Nestle приняла к сведению опубликованный вчера указ президента России о введении временного внешнего управления российскими активами, оценивает... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T09:52+0300

2026-09-18T09:52+0300

2026-09-18T10:09+0300

бизнес

финансы

nestle

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Компания Nestle приняла к сведению опубликованный вчера указ президента России о введении временного внешнего управления российскими активами, оценивает ситуацию, сообщила компания. Согласно указу, российские активы Nestle - "Нестле Кубань" и "Нестле Россия" - переданы во временное управление компании "Л.Е.В. менеджмент". "Компания Nestle принимает к сведению опубликованный вчера указ президента России о временном внешнем управлении компанией Nestle Russia. Компания оценивает ситуацию и рассматривает возможные варианты действий", - говорится в сообщении. Отмечается, что компания намерена предпринять все необходимые шаги для обеспечения непрерывности бизнес-процессов в интересах всех заинтересованных сторон, в первую очередь сотрудников. Nestle - швейцарский производитель продуктов питания и напитков, основанный в 1866 году. Ему принадлежит 337 фабрик в 75 странах мира. В портфель компании входит более 2 тысяч брендов. Штат по состоянию на конец года составлял примерно 271 тысячу человек. Согласно данным "БИР Аналитик", АО "Л.Е.В. менеджмент" зарегистрировано в октябре 2024 года. Основным видом деятельности указано консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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