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Nestle оценивает ситуацию после указа о временном управлении активами в РФ - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Nestle оценивает ситуацию после указа о временном управлении активами в РФ
Nestle оценивает ситуацию после указа о временном управлении активами в РФ - 18.09.2026, ПРАЙМ
Nestle оценивает ситуацию после указа о временном управлении активами в РФ
Компания Nestle приняла к сведению опубликованный вчера указ президента России о введении временного внешнего управления российскими активами, оценивает... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T09:52+0300
2026-09-18T10:09+0300
бизнес
финансы
nestle
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Компания Nestle приняла к сведению опубликованный вчера указ президента России о введении временного внешнего управления российскими активами, оценивает ситуацию, сообщила компания. Согласно указу, российские активы Nestle - "Нестле Кубань" и "Нестле Россия" - переданы во временное управление компании "Л.Е.В. менеджмент". "Компания Nestle принимает к сведению опубликованный вчера указ президента России о временном внешнем управлении компанией Nestle Russia. Компания оценивает ситуацию и рассматривает возможные варианты действий", - говорится в сообщении. Отмечается, что компания намерена предпринять все необходимые шаги для обеспечения непрерывности бизнес-процессов в интересах всех заинтересованных сторон, в первую очередь сотрудников. Nestle - швейцарский производитель продуктов питания и напитков, основанный в 1866 году. Ему принадлежит 337 фабрик в 75 странах мира. В портфель компании входит более 2 тысяч брендов. Штат по состоянию на конец года составлял примерно 271 тысячу человек. Согласно данным "БИР Аналитик", АО "Л.Е.В. менеджмент" зарегистрировано в октябре 2024 года. Основным видом деятельности указано консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
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192
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бизнес, финансы, nestle
Бизнес, Финансы, Nestle
09:52 18.09.2026 (обновлено: 10:09 18.09.2026)
 
Nestle оценивает ситуацию после указа о временном управлении активами в РФ

Nestle приняла к сведению указ Путина о временном внешнем управлении активами

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Компания Nestle приняла к сведению опубликованный вчера указ президента России о введении временного внешнего управления российскими активами, оценивает ситуацию, сообщила компания.
Согласно указу, российские активы Nestle - "Нестле Кубань" и "Нестле Россия" - переданы во временное управление компании "Л.Е.В. менеджмент".
"Компания Nestle принимает к сведению опубликованный вчера указ президента России о временном внешнем управлении компанией Nestle Russia. Компания оценивает ситуацию и рассматривает возможные варианты действий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что компания намерена предпринять все необходимые шаги для обеспечения непрерывности бизнес-процессов в интересах всех заинтересованных сторон, в первую очередь сотрудников.
Nestle - швейцарский производитель продуктов питания и напитков, основанный в 1866 году. Ему принадлежит 337 фабрик в 75 странах мира. В портфель компании входит более 2 тысяч брендов. Штат по состоянию на конец года составлял примерно 271 тысячу человек.
Согласно данным "БИР Аналитик", АО "Л.Е.В. менеджмент" зарегистрировано в октябре 2024 года. Основным видом деятельности указано консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
 
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