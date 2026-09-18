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В Нидерландах в 2027 году может вырасти счет на отопление, пишут СМИ

В Нидерландах в 2027 году может вырасти счет на отопление, пишут СМИ - 18.09.2026, ПРАЙМ

В Нидерландах в 2027 году может вырасти счет на отопление, пишут СМИ

Счет на отопление для 700 тысяч домохозяйств в Нидерландах может значительно вырасти в 2027 году из-за сильного роста цен на газ, сообщил в пятницу портал... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T14:39+0300

2026-09-18T14:39+0300

2026-09-18T14:41+0300

мировая экономика

нидерланды

газ

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Счет на отопление для 700 тысяч домохозяйств в Нидерландах может значительно вырасти в 2027 году из-за сильного роста цен на газ, сообщил в пятницу портал Nu.nl. "Более 700 тысяч домохозяйств, подключенных к централизованной системе отопления, должны ожидать значительного увеличения счетов за отопление к 2027 году", - говорится в материале. Сообщается, что тариф на отопление может значительно вырасти из-за резкого роста цен на газ. Служба по защите прав потребителей и регулированию рынков (ACM) в конце года установит максимальный тариф на отопление на 2027 год. Если цены на годовые газовые контракты у десяти поставщиков в сентябре-ноябре окажутся выше прошлогодних, максимальная стоимость отопления для клиентов теплосетей в 2027 году вырастет. Экономист по энергетике Махил Мюльдер из Университета Гронингена ожидает значительного повышения счетов. "По моим приблизительным оценкам, тариф на отопление в следующем году будет на 10-20% выше, чем в этом году", - сказал он порталу. Ранее сообщалось, что счет за электроэнергию для домохозяйства в Нидерландах в 2027 году снова значительно вырастет - примерно на 140 евро за год.

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мировая экономика, нидерланды, газ