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Нью-Йорк сохранил за собой первое место в рейтинге международных финцентров

Нью-Йорк сохранил за собой первое место в рейтинге международных финцентров - 18.09.2026, ПРАЙМ

Нью-Йорк сохранил за собой первое место в рейтинге международных финцентров

Нью-Йорк по-прежнему занимает первое место в рейтинге самых привлекательных международных финансовых центров, следом идут Лондон и Гонконг, свидетельствуют... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T20:50+0300

2026-09-18T20:50+0300

2026-09-18T21:05+0300

мировая экономика

лондон

гонконг

нью-йорк

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Нью-Йорк по-прежнему занимает первое место в рейтинге самых привлекательных международных финансовых центров, следом идут Лондон и Гонконг, свидетельствуют данные 40-го глобального исследования China Development Institute (CDI) и Z/Yen Partners "Мировой индекс финансовых центров" (The Global Financial Centres Index, GFCI). "Нью-Йорк возглавляет рейтинг, второе место занимает Лондон. Гонконг сохраняет третье место, опережая Сингапур", - говорится в докладе. Отмечается, что Нью-Йорк опережает Лондон на четыре рейтинговых балла, в то время как Гонконг и Сингапур отстают от столицы Великобритании всего на один и два балла соответственно. Шанхай поднялся на одну позицию и теперь занимает пятое место в рейтинге. Шестое место занимает Токио. Замыкают десятку лидеров Сеул, Шэньчжэнь, Дубай и Цюрих. Сан-Франциско, который занимал пятое место в 39-м издании рейтинга, не попал в первую десятку и занял 11-е место. Женева поднялась на шесть позиций и заняла в 12-е место. Затем следует Абу-Даби, поднявшись сразу на восемь позиций. Лос-Анджелес, занявший 14-е место в рейтинге, опустился на две позиции. Отмечается, что в двадцатку лидеров также попали такие американские города, как Чикаго, Бостон и Вашингтон. Москва поднялась на 100-е место со 103-й позиции в прошлом рейтинге, Санкт-Петербург - до 104-го места со 110-го. В новом исследовании 58 городов поднялись в рейтинге, девять из них сохранили свои позиции по сравнению с 39-м изданием GFCI, 49 - опустились. Как минимум 10 позиций потеряли 11 городов, при этом 16 городов поднялись на 10 и более мест. Наибольший рост продемонстрировали Копенгаген (19 мест), Хошимин (17 мест), Осло и Мехико (по 16 позиций). В целом средний рейтинг финансовых центров Западной Европы вырос на 1,28%, Азиатско-Тихоокеанского региона - на 1,48%, Северной Америки - на 0,48%, Ближнего Востока и Африки - на 0,82%, Восточной Европы и Центральной Азии - опустился на 1,09%, Латинской Америки и Карибского бассейна - на 0,62%. В докладе были проанализированы 139 финансовых центров, в основной индекс выведены 117 из них. Во внимание берутся такие критерии, как бизнес-среда, человеческий капитал, инфраструктура, развитость финансового сектора, а также деловая репутация.

лондон

гонконг

нью-йорк

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мировая экономика, лондон, гонконг, нью-йорк