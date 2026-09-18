https://1prime.ru/20260918/norvegija-873419619.html
В Норвегии началась забастовка машинистов поездов
В Норвегии началась забастовка машинистов поездов - 18.09.2026, ПРАЙМ
В Норвегии началась забастовка машинистов поездов
Забастовка машинистов поездов началась в Норвегии, больше всего она повлияет на железнодорожное сообщение на юго-востоке страны, говорится в сообщении... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T11:59+0300
2026-09-18T11:59+0300
2026-09-18T11:59+0300
бизнес
норвегия
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Забастовка машинистов поездов началась в Норвегии, больше всего она повлияет на железнодорожное сообщение на юго-востоке страны, говорится в сообщении норвежской телерадиокомпании NRK.
"Забастовка началась в пятницу утром... В основном она затронет движение поездов в Восточной Норвегии", - говорится в сообщении.
По информации телерадиокомпании, машинисты поездов требуют большей предсказуемости в рабочем времени и изменений в условиях оплаты труда.
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бизнес, норвегия
В Норвегии началась забастовка машинистов поездов
В Норвегии началась забастовка машинистов поездов
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Забастовка машинистов поездов началась в Норвегии, больше всего она повлияет на железнодорожное сообщение на юго-востоке страны, говорится в сообщении норвежской телерадиокомпании NRK.
"Забастовка началась в пятницу утром... В основном она затронет движение поездов в Восточной Норвегии", - говорится в сообщении.
По информации телерадиокомпании, машинисты поездов требуют большей предсказуемости в рабочем времени и изменений в условиях оплаты труда.