https://1prime.ru/20260918/obligatsii-873444336.html

"Дом.РФ" и "Сбер" разместили ипотечные облигации на 249 миллиардов рублей

"Дом.РФ" и "Сбер" разместили ипотечные облигации на 249 миллиардов рублей - 18.09.2026, ПРАЙМ

"Дом.РФ" и "Сбер" разместили ипотечные облигации на 249 миллиардов рублей

"Дом.РФ" разместил два выпуска ипотечных облигаций, обеспеченных ипотечными кредитами "Сбер", в объеме 249 миллиардов рублей. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T18:56+0300

2026-09-18T18:56+0300

2026-09-18T18:56+0300

финансы

банки

россия

дом.рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873444336.jpg?1789747000

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. "Дом.РФ" разместил два выпуска ипотечных облигаций, обеспеченных ипотечными кредитами "Сбер", в объеме 249 миллиардов рублей. "Ипотечные покрытия двух выпусков полностью сформированы из электронных закладных и включают более 79 тысяч кредитов, выданных по рыночным и льготным ипотечным программам на покупку 3,7 миллиона квадратных метров жилья", - говорится в сообщении "Дом.РФ". В нем указывается, что выпуски реализованы в рамках подписанного на ПМЭФ-2026 меморандума о сотрудничестве, по которому планируется секьюритизировать портфель ипотечных кредитов "Сбера" общим объемом 3 триллиона рублей на платформе "Дом.РФ" до конца 2030 года.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, дом.рф