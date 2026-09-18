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"Дом.РФ" и "Сбер" разместили ипотечные облигации на 249 миллиардов рублей - 18.09.2026, ПРАЙМ
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"Дом.РФ" и "Сбер" разместили ипотечные облигации на 249 миллиардов рублей
"Дом.РФ" и "Сбер" разместили ипотечные облигации на 249 миллиардов рублей - 18.09.2026, ПРАЙМ
"Дом.РФ" и "Сбер" разместили ипотечные облигации на 249 миллиардов рублей
"Дом.РФ" разместил два выпуска ипотечных облигаций, обеспеченных ипотечными кредитами "Сбер", в объеме 249 миллиардов рублей. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T18:56+0300
2026-09-18T18:56+0300
финансы
банки
россия
дом.рф
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. "Дом.РФ" разместил два выпуска ипотечных облигаций, обеспеченных ипотечными кредитами "Сбер", в объеме 249 миллиардов рублей. "Ипотечные покрытия двух выпусков полностью сформированы из электронных закладных и включают более 79 тысяч кредитов, выданных по рыночным и льготным ипотечным программам на покупку 3,7 миллиона квадратных метров жилья", - говорится в сообщении "Дом.РФ". В нем указывается, что выпуски реализованы в рамках подписанного на ПМЭФ-2026 меморандума о сотрудничестве, по которому планируется секьюритизировать портфель ипотечных кредитов "Сбера" общим объемом 3 триллиона рублей на платформе "Дом.РФ" до конца 2030 года.
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финансы, банки, россия, дом.рф
Финансы, Банки, РОССИЯ, Дом.РФ
18:56 18.09.2026
 

"Дом.РФ" и "Сбер" разместили ипотечные облигации на 249 миллиардов рублей

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. "Дом.РФ" разместил два выпуска ипотечных облигаций, обеспеченных ипотечными кредитами "Сбер", в объеме 249 миллиардов рублей.
"Ипотечные покрытия двух выпусков полностью сформированы из электронных закладных и включают более 79 тысяч кредитов, выданных по рыночным и льготным ипотечным программам на покупку 3,7 миллиона квадратных метров жилья", - говорится в сообщении "Дом.РФ".
В нем указывается, что выпуски реализованы в рамках подписанного на ПМЭФ-2026 меморандума о сотрудничестве, по которому планируется секьюритизировать портфель ипотечных кредитов "Сбера" общим объемом 3 триллиона рублей на платформе "Дом.РФ" до конца 2030 года.
 
ФинансыБанкиРОССИЯДом.РФ
 
 
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