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В Ростове-на-Дону изъяли брендовую обувь на 1 млн рублей
В Ростове-на-Дону изъяли брендовую обувь на 1 млн рублей - 18.09.2026, ПРАЙМ
В Ростове-на-Дону изъяли брендовую обувь на 1 млн рублей
Роспотребнадзор пресек незаконную продажу брендовой обуви и изъял товар на сумму более 1 миллиона рублей, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T00:17+0300
2026-09-18T00:17+0300
2026-09-18T00:17+0300
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ростовская область
роспотребнадзор
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Роспотребнадзор пресек незаконную продажу брендовой обуви и изъял товар на сумму более 1 миллиона рублей, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
"Специалисты Управления Роспотребнадзора по Ростовской области провели контрольную закупку в магазине Ice Cross на основании сведений об угрозе причинения вреда охраняемым законом ценностям. В ходе контрольных мероприятий выявлено 238 пар обуви с логотипами известных брендов, в том числе Adidas, Nike, LACOSTE и других. На продукции отсутствовали средства идентификации. На товар наложен арест", - говорится в сообщении.
Уточняется, что общая стоимость изъятой из оборота обуви составила 1 336 700 рублей. В ходе контрольных мероприятий выявлено 238 пар обуви с логотипами известных брендов, в том числе Adidas, Nike, LACOSTE и других. Возбуждено дело об административном правонарушении, санкция предусматривает штраф с конфискацией товара.
Отмечается, что предприниматель не был зарегистрирован в государственной информационной системе мониторинга товаров "Честный знак".
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бизнес, россия, ростовская область, роспотребнадзор, adidas, nike
Бизнес, РОССИЯ, Ростовская область, Роспотребнадзор, Adidas, Nike
В Ростове-на-Дону изъяли брендовую обувь на 1 млн рублей
Роспотребнадзор изъял из оборота брендовую обувь на сумму более миллиона рублей
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Роспотребнадзор пресек незаконную продажу брендовой обуви и изъял товар на сумму более 1 миллиона рублей, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
"Специалисты Управления Роспотребнадзора по Ростовской области провели контрольную закупку в магазине Ice Cross на основании сведений об угрозе причинения вреда охраняемым законом ценностям. В ходе контрольных мероприятий выявлено 238 пар обуви с логотипами известных брендов, в том числе Adidas, Nike, LACOSTE и других. На продукции отсутствовали средства идентификации. На товар наложен арест", - говорится в сообщении.
Уточняется, что общая стоимость изъятой из оборота обуви составила 1 336 700 рублей. В ходе контрольных мероприятий выявлено 238 пар обуви с логотипами известных брендов, в том числе Adidas, Nike, LACOSTE и других. Возбуждено дело об административном правонарушении, санкция предусматривает штраф с конфискацией товара.
Отмечается, что предприниматель не был зарегистрирован в государственной информационной системе мониторинга товаров "Честный знак".