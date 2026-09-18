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В Ростове-на-Дону изъяли брендовую обувь на 1 млн рублей

В Ростове-на-Дону изъяли брендовую обувь на 1 млн рублей - 18.09.2026, ПРАЙМ

В Ростове-на-Дону изъяли брендовую обувь на 1 млн рублей

Роспотребнадзор пресек незаконную продажу брендовой обуви и изъял товар на сумму более 1 миллиона рублей, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T00:17+0300

2026-09-18T00:17+0300

2026-09-18T00:17+0300

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Роспотребнадзор пресек незаконную продажу брендовой обуви и изъял товар на сумму более 1 миллиона рублей, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. "Специалисты Управления Роспотребнадзора по Ростовской области провели контрольную закупку в магазине Ice Cross на основании сведений об угрозе причинения вреда охраняемым законом ценностям. В ходе контрольных мероприятий выявлено 238 пар обуви с логотипами известных брендов, в том числе Adidas, Nike, LACOSTE и других. На продукции отсутствовали средства идентификации. На товар наложен арест", - говорится в сообщении. Уточняется, что общая стоимость изъятой из оборота обуви составила 1 336 700 рублей. В ходе контрольных мероприятий выявлено 238 пар обуви с логотипами известных брендов, в том числе Adidas, Nike, LACOSTE и других. Возбуждено дело об административном правонарушении, санкция предусматривает штраф с конфискацией товара. Отмечается, что предприниматель не был зарегистрирован в государственной информационной системе мониторинга товаров "Честный знак".

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