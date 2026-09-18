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Горловский городской округ в ДНР обесточен
Горловский городской округ в ДНР обесточен - 18.09.2026, ПРАЙМ
Горловский городской округ в ДНР обесточен
Городской округ Горловка в Донецкой Народной Республике обесточен, сообщил мэр Иван Приходько. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T22:53+0300
2026-09-18T22:53+0300
2026-09-18T22:54+0300
общество
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ДОНЕЦК, 18 сен - ПРАЙМ. Городской округ Горловка в Донецкой Народной Республике обесточен, сообщил мэр Иван Приходько. "Городской округ Горловка обесточен", - написал он в своем Telegram-канале. Он добавил, что причины прекращения электроснабжения выясняются.
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общество
Горловский городской округ в ДНР обесточен
Приходько: городской округ Горловка в ДНР обесточен
ДОНЕЦК, 18 сен - ПРАЙМ. Городской округ Горловка в Донецкой Народной Республике обесточен, сообщил мэр Иван Приходько.
"Городской округ Горловка обесточен", - написал он в своем Telegram-канале.
Он добавил, что причины прекращения электроснабжения выясняются.