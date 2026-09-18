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Экспортные заказы ОПК превысили 70 миллиардов долларов, заявил Путин
Экспортные заказы ОПК превысили 70 миллиардов долларов, заявил Путин - 18.09.2026, ПРАЙМ
Экспортные заказы ОПК превысили 70 миллиардов долларов, заявил Путин
Портфель экспортных заказов российского ОПК превысил 70 миллиардов долларов, заявил в пятницу в Кремле президент РФ Владимир Путин. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T18:13+0300
2026-09-18T18:13+0300
2026-09-18T18:13+0300
россия
владимир путин
промышленность
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Портфель экспортных заказов российского ОПК превысил 70 миллиардов долларов, заявил в пятницу в Кремле президент РФ Владимир Путин. Путин в пятницу вручает государственные награды заслуженным работникам российского оборонно-промышленного комплекса в Кремле. "Растет и портфель экспортных (оружейных - ред.) заказов. На сегодняшний день он превысил 70 миллиардов долларов", - сказал Путин.Он добавил, что власти продолжат предоставлять государственную поддержку для стабильной работы предприятий ОПК, чтобы поставлять в войска самое современное вооружение, выпускать востребованную продукцию гражданского и двойного назначения.
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россия, владимир путин, промышленность
РОССИЯ, Владимир Путин, Промышленность
Экспортные заказы ОПК превысили 70 миллиардов долларов, заявил Путин
Путин: портфель экспортных заказов российского ОПК превысил 70 миллиардов долларов
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Портфель экспортных заказов российского ОПК превысил 70 миллиардов долларов, заявил в пятницу в Кремле президент РФ Владимир Путин.
Путин в пятницу вручает государственные награды заслуженным работникам российского оборонно-промышленного комплекса в Кремле.
"Растет и портфель экспортных (оружейных - ред.) заказов. На сегодняшний день он превысил 70 миллиардов долларов", - сказал Путин.
Он добавил, что власти продолжат предоставлять государственную поддержку для стабильной работы предприятий ОПК, чтобы поставлять в войска самое современное вооружение, выпускать востребованную продукцию гражданского и двойного назначения.