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Пассажиропоток в аэропорту Владивостока за восемь месяцев вырос на 11% - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Пассажиропоток в аэропорту Владивостока за восемь месяцев вырос на 11%
Пассажиропоток в аэропорту Владивостока за восемь месяцев вырос на 11% - 18.09.2026, ПРАЙМ
Пассажиропоток в аэропорту Владивостока за восемь месяцев вырос на 11%
Пассажиропоток в международном аэропорту Владивостока по итогам первых 8 месяцев 2026 года вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом в 2025 году,... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T04:36+0300
2026-09-18T04:36+0300
бизнес
владивосток
пекин
харбин
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ВЛАДИВОСТОК, 18 сен – ПРАЙМ. Пассажиропоток в международном аэропорту Владивостока по итогам первых 8 месяцев 2026 года вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом в 2025 году, сообщает пресс-служба аэропорта. "По итогам восьми месяцев 2026 года Международный аэропорт Владивосток обслужил 2 миллиона 417 тысяч пассажиров, увеличив пассажиропоток на 11% по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении. Отмечается, что с начала 2026 года на внутренних авиалиниях было перевезено 1 миллион 774 тысяч пассажиров, а еще 643 тысячи пассажиров - на международных. Значительная часть международного пассажиропотока пришлась на китайское направление. На нем было перевезено 416 тысяч пассажиров. В августе 2026 года общий пассажиропоток аэропорта вырос на 13% по сравнению с восьмым месяцем прошлого года и составил 427 тысяч пассажиров. Из них 327 тысяч на внутренних авиалиниях, что на 6% больше, чем в 2025 году, и 100 тысяч на международных линиях, что на 42% больше, чем в августе прошлого года. В пресс-службе аэропорта рассказали, что значительный прирост числа пассажиров отмечается на рейсах в китайские Пекин и Харбин.
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бизнес, владивосток, пекин, харбин
Бизнес, Владивосток, Пекин, Харбин
04:36 18.09.2026
 
Пассажиропоток в аэропорту Владивостока за восемь месяцев вырос на 11%

Пассажиропоток аэропорта Владивостока по итогам 8 месяцев вырос на 11%

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ВЛАДИВОСТОК, 18 сен – ПРАЙМ. Пассажиропоток в международном аэропорту Владивостока по итогам первых 8 месяцев 2026 года вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом в 2025 году, сообщает пресс-служба аэропорта.
"По итогам восьми месяцев 2026 года Международный аэропорт Владивосток обслужил 2 миллиона 417 тысяч пассажиров, увеличив пассажиропоток на 11% по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала 2026 года на внутренних авиалиниях было перевезено 1 миллион 774 тысяч пассажиров, а еще 643 тысячи пассажиров - на международных. Значительная часть международного пассажиропотока пришлась на китайское направление. На нем было перевезено 416 тысяч пассажиров.
В августе 2026 года общий пассажиропоток аэропорта вырос на 13% по сравнению с восьмым месяцем прошлого года и составил 427 тысяч пассажиров. Из них 327 тысяч на внутренних авиалиниях, что на 6% больше, чем в 2025 году, и 100 тысяч на международных линиях, что на 42% больше, чем в августе прошлого года. В пресс-службе аэропорта рассказали, что значительный прирост числа пассажиров отмечается на рейсах в китайские Пекин и Харбин.
 
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