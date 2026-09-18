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Пассажиры "Аэрофлота" первыми оценят МС-21, заявили в компании
Пассажиры "Аэрофлота" первыми оценят МС-21, заявили в компании - 18.09.2026, ПРАЙМ
Пассажиры "Аэрофлота" первыми оценят МС-21, заявили в компании
Пассажиры авиакомпании "Аэрофлот" первыми смогут оценить комфорт и надежность российского самолета МС-21, заявил глава компании Сергей Александровский. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T16:44+0300
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Пассажиры авиакомпании "Аэрофлот" первыми смогут оценить комфорт и надежность российского самолета МС-21, заявил глава компании Сергей Александровский. "На протяжении 103-летней истории наша авиакомпания ставит на крыло новейшую отечественную авиатехнику, и мы с гордостью продолжаем эту добрую традицию через годы. Именно наши пассажиры первыми оценят комфорт и надежность российского лайнера", - приводятся слова Александровского в сообщении пресс-службы Кремля. В Москве в пятницу подписан крупнейший в истории российской гражданской авиации контракт на поставку "Аэрофлоту" самолетов МС-21. В торжественной церемонии приняли участие президент России Владимир Путин, а также глава Минпромторга Антон Алиханов и глава Минтранса Андрей Никитин. МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.
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бизнес, россия, москва, владимир путин, антон алиханов, аэрофлот, минпромторг, оак
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, Антон Алиханов, Аэрофлот, Минпромторг, ОАК
Пассажиры "Аэрофлота" первыми оценят МС-21, заявили в компании
Александровский: пассажиры "Аэрофлота" первыми оценят комфорт и надежность МС-21
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Пассажиры авиакомпании "Аэрофлот" первыми смогут оценить комфорт и надежность российского самолета МС-21, заявил глава компании Сергей Александровский.
"На протяжении 103-летней истории наша авиакомпания ставит на крыло новейшую отечественную авиатехнику, и мы с гордостью продолжаем эту добрую традицию через годы. Именно наши пассажиры первыми оценят комфорт и надежность российского лайнера", - приводятся слова Александровского в сообщении пресс-службы Кремля.
В Москве в пятницу подписан крупнейший в истории российской гражданской авиации контракт на поставку "Аэрофлоту" самолетов МС-21. В торжественной церемонии приняли участие президент России Владимир Путин, а также глава Минпромторга Антон Алиханов и глава Минтранса Андрей Никитин.
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.