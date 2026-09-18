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Патрушев рассказал об обновлении рыбопромыслового флота - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Патрушев рассказал об обновлении рыбопромыслового флота
Патрушев рассказал об обновлении рыбопромыслового флота - 18.09.2026, ПРАЙМ
Патрушев рассказал об обновлении рыбопромыслового флота
Россия за три года обеспечила заметную динамику обновления рыбопромыслового флота благодаря контролю правительства, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T14:36+0300
2026-09-18T14:40+0300
россия
дмитрий патрушев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - ПРАЙМ. Россия за три года обеспечила заметную динамику обновления рыбопромыслового флота благодаря контролю правительства, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "За счет программы инвестквот строится современный рыбопромысловый флот. Причем в последние три года, благодаря системному контролю на площадке штаба правительства, мы смогли обеспечить заметную динамику передачи судов от верфей заказчикам", - сказал Патрушев на пленарной сессии Международного рыбопромышленного форума. Он напомнил, что в 2023 году было 11 объектов, тогда как сейчас уже завершено строительство 58 судов, в процессе – еще 64. "Как видите, дело движется. Как раз сегодня мы подняли флаг на еще одном новом супертраулере "Механик Щербаков", - добавил вице-премьер. Патрушев отметил, что новый флот высоко ценится профессионалами. "Я сам регулярно бываю на наших судах, общаюсь с командами. Рыбаки подтверждают, что суда эффективные и очень производительные. И при этом более безопасные и комфортные для работы наших рыбаков", - рассказал он. По его словам, новый флот дает измеримый производственный результат. Одно крупное судно способно в год перерабатывать до 60 тысяч тонн рыбы прямо в море. "Поэтому контроль за строительством судов на площадке Правительства будет продолжаться. Все планы должны быть исполнены", - подчеркнул вице-премьер. Система инвестиционных квот предполагает, что государство выделяет компаниям квоты на добычу водных биоресурсов в обмен на развитие добычи, переработки или строительство флота. Помимо этого механизма, внедрена госпрограмма крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами.
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россия, дмитрий патрушев
РОССИЯ, Дмитрий Патрушев
14:36 18.09.2026 (обновлено: 14:40 18.09.2026)
 
Патрушев рассказал об обновлении рыбопромыслового флота

Патрушев: РФ за три года обеспечила заметную динамику обновления рыбопромыслового флота

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - ПРАЙМ. Россия за три года обеспечила заметную динамику обновления рыбопромыслового флота благодаря контролю правительства, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
"За счет программы инвестквот строится современный рыбопромысловый флот. Причем в последние три года, благодаря системному контролю на площадке штаба правительства, мы смогли обеспечить заметную динамику передачи судов от верфей заказчикам", - сказал Патрушев на пленарной сессии Международного рыбопромышленного форума.
Он напомнил, что в 2023 году было 11 объектов, тогда как сейчас уже завершено строительство 58 судов, в процессе – еще 64.
"Как видите, дело движется. Как раз сегодня мы подняли флаг на еще одном новом супертраулере "Механик Щербаков", - добавил вице-премьер.
Патрушев отметил, что новый флот высоко ценится профессионалами. "Я сам регулярно бываю на наших судах, общаюсь с командами. Рыбаки подтверждают, что суда эффективные и очень производительные. И при этом более безопасные и комфортные для работы наших рыбаков", - рассказал он.
По его словам, новый флот дает измеримый производственный результат. Одно крупное судно способно в год перерабатывать до 60 тысяч тонн рыбы прямо в море.
"Поэтому контроль за строительством судов на площадке Правительства будет продолжаться. Все планы должны быть исполнены", - подчеркнул вице-премьер.
Система инвестиционных квот предполагает, что государство выделяет компаниям квоты на добычу водных биоресурсов в обмен на развитие добычи, переработки или строительство флота. Помимо этого механизма, внедрена госпрограмма крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами.
 
РОССИЯДмитрий Патрушев
 
 
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