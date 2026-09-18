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Патрушев рассказал об обновлении рыбопромыслового флота

Патрушев рассказал об обновлении рыбопромыслового флота - 18.09.2026, ПРАЙМ

Патрушев рассказал об обновлении рыбопромыслового флота

Россия за три года обеспечила заметную динамику обновления рыбопромыслового флота благодаря контролю правительства, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T14:36+0300

2026-09-18T14:36+0300

2026-09-18T14:40+0300

россия

дмитрий патрушев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - ПРАЙМ. Россия за три года обеспечила заметную динамику обновления рыбопромыслового флота благодаря контролю правительства, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "За счет программы инвестквот строится современный рыбопромысловый флот. Причем в последние три года, благодаря системному контролю на площадке штаба правительства, мы смогли обеспечить заметную динамику передачи судов от верфей заказчикам", - сказал Патрушев на пленарной сессии Международного рыбопромышленного форума. Он напомнил, что в 2023 году было 11 объектов, тогда как сейчас уже завершено строительство 58 судов, в процессе – еще 64. "Как видите, дело движется. Как раз сегодня мы подняли флаг на еще одном новом супертраулере "Механик Щербаков", - добавил вице-премьер. Патрушев отметил, что новый флот высоко ценится профессионалами. "Я сам регулярно бываю на наших судах, общаюсь с командами. Рыбаки подтверждают, что суда эффективные и очень производительные. И при этом более безопасные и комфортные для работы наших рыбаков", - рассказал он. По его словам, новый флот дает измеримый производственный результат. Одно крупное судно способно в год перерабатывать до 60 тысяч тонн рыбы прямо в море. "Поэтому контроль за строительством судов на площадке Правительства будет продолжаться. Все планы должны быть исполнены", - подчеркнул вице-премьер. Система инвестиционных квот предполагает, что государство выделяет компаниям квоты на добычу водных биоресурсов в обмен на развитие добычи, переработки или строительство флота. Помимо этого механизма, внедрена госпрограмма крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами.

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россия, дмитрий патрушев