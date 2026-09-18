Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Патрушев призвал к интенсивной работе в аквакультуре - 18.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260918/patrushev-873427843.html
Патрушев призвал к интенсивной работе в аквакультуре
Патрушев призвал к интенсивной работе в аквакультуре - 18.09.2026, ПРАЙМ
Патрушев призвал к интенсивной работе в аквакультуре
Показатели производства в аквакультуре в России сохраняются на одинаковом уровне уже несколько лет, необходимо переходить к интенсивной модели работы в этом... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T14:39+0300
2026-09-18T14:42+0300
бизнес
россия
дмитрий патрушев
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873427843.jpg?1789731748
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - ПРАЙМ. Показатели производства в аквакультуре в России сохраняются на одинаковом уровне уже несколько лет, необходимо переходить к интенсивной модели работы в этом сегменте, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев. "В отличие от промысла, который зависит от естественной динамики запасов, аквакультура способна обеспечить управляемый прирост объемов. В 2025 году производство в данном сегменте составило порядка 400 тысяч тонн. Однако показатель не особо меняется в последние несколько лет. Получается, что здесь рыбохозяйственный комплекс вышел на своеобразное плато", - рассказал вице-премьер. "Коллеги, стабильность – это, конечно, хорошо. Но нам надо двигаться вперед и переходить к интенсивной модели работы", - сказал Патрушев на пленарной сессии Международного рыбопромышленного форума. Он отметил, что определенные результаты в аквакультуре тоже есть. Так, по осетровым и карповым видам Россия уже практически полностью обеспечивает себя посадочным материалом. При этом по лососевым ситуация выглядит иначе, и к 2030 году здесь следует значительно нарастить самообеспеченность. "Для этого правительство в том числе компенсирует до 25% затрат на создание питомников. В ближайшие 5 лет у нас планируется строительство и модернизация 15-ти таких объектов", - добавил Патрушев. Кроме того, растет производство собственных кормов для аквакультуры. Сейчас в России действует порядка 30 заводов. Еще около 20 должны появиться к 2030 году. Это должно обеспечить 90% потребности страны, рассказал вице-премьер. "Таким образом, чтобы рост показателей в аквакультуре был более заметным, прошу четко следовать всем намеченным планам", - подытожил он.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, дмитрий патрушев
Бизнес, РОССИЯ, Дмитрий Патрушев
14:39 18.09.2026 (обновлено: 14:42 18.09.2026)
 
Патрушев призвал к интенсивной работе в аквакультуре

Вице-премьер Патрушев призвал переходить к интенсивной модели работы в аквакультуре

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - ПРАЙМ. Показатели производства в аквакультуре в России сохраняются на одинаковом уровне уже несколько лет, необходимо переходить к интенсивной модели работы в этом сегменте, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев.
"В отличие от промысла, который зависит от естественной динамики запасов, аквакультура способна обеспечить управляемый прирост объемов. В 2025 году производство в данном сегменте составило порядка 400 тысяч тонн. Однако показатель не особо меняется в последние несколько лет. Получается, что здесь рыбохозяйственный комплекс вышел на своеобразное плато", - рассказал вице-премьер.
"Коллеги, стабильность – это, конечно, хорошо. Но нам надо двигаться вперед и переходить к интенсивной модели работы", - сказал Патрушев на пленарной сессии Международного рыбопромышленного форума.
Он отметил, что определенные результаты в аквакультуре тоже есть. Так, по осетровым и карповым видам Россия уже практически полностью обеспечивает себя посадочным материалом. При этом по лососевым ситуация выглядит иначе, и к 2030 году здесь следует значительно нарастить самообеспеченность.
"Для этого правительство в том числе компенсирует до 25% затрат на создание питомников. В ближайшие 5 лет у нас планируется строительство и модернизация 15-ти таких объектов", - добавил Патрушев.
Кроме того, растет производство собственных кормов для аквакультуры. Сейчас в России действует порядка 30 заводов. Еще около 20 должны появиться к 2030 году. Это должно обеспечить 90% потребности страны, рассказал вице-премьер.
"Таким образом, чтобы рост показателей в аквакультуре был более заметным, прошу четко следовать всем намеченным планам", - подытожил он.
 
БизнесРОССИЯДмитрий Патрушев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала