https://1prime.ru/20260918/patrushev-873427843.html

Патрушев призвал к интенсивной работе в аквакультуре

Патрушев призвал к интенсивной работе в аквакультуре - 18.09.2026, ПРАЙМ

Патрушев призвал к интенсивной работе в аквакультуре

Показатели производства в аквакультуре в России сохраняются на одинаковом уровне уже несколько лет, необходимо переходить к интенсивной модели работы в этом... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T14:39+0300

2026-09-18T14:39+0300

2026-09-18T14:42+0300

бизнес

россия

дмитрий патрушев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - ПРАЙМ. Показатели производства в аквакультуре в России сохраняются на одинаковом уровне уже несколько лет, необходимо переходить к интенсивной модели работы в этом сегменте, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев. "В отличие от промысла, который зависит от естественной динамики запасов, аквакультура способна обеспечить управляемый прирост объемов. В 2025 году производство в данном сегменте составило порядка 400 тысяч тонн. Однако показатель не особо меняется в последние несколько лет. Получается, что здесь рыбохозяйственный комплекс вышел на своеобразное плато", - рассказал вице-премьер. "Коллеги, стабильность – это, конечно, хорошо. Но нам надо двигаться вперед и переходить к интенсивной модели работы", - сказал Патрушев на пленарной сессии Международного рыбопромышленного форума. Он отметил, что определенные результаты в аквакультуре тоже есть. Так, по осетровым и карповым видам Россия уже практически полностью обеспечивает себя посадочным материалом. При этом по лососевым ситуация выглядит иначе, и к 2030 году здесь следует значительно нарастить самообеспеченность. "Для этого правительство в том числе компенсирует до 25% затрат на создание питомников. В ближайшие 5 лет у нас планируется строительство и модернизация 15-ти таких объектов", - добавил Патрушев. Кроме того, растет производство собственных кормов для аквакультуры. Сейчас в России действует порядка 30 заводов. Еще около 20 должны появиться к 2030 году. Это должно обеспечить 90% потребности страны, рассказал вице-премьер. "Таким образом, чтобы рост показателей в аквакультуре был более заметным, прошу четко следовать всем намеченным планам", - подытожил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, дмитрий патрушев