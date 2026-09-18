https://1prime.ru/20260918/patrushev-873427935.html
Патрушев назвал реки и озера России "золотой жилой" для рыболовства
Патрушев назвал реки и озера России "золотой жилой" для рыболовства - 18.09.2026, ПРАЙМ
Патрушев назвал реки и озера России "золотой жилой" для рыболовства
Показатели вылова рыбы в реках и озерах России сейчас скромные, но эти водоемы - "золотая жила" для отрасли, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T14:39+0300
2026-09-18T14:39+0300
2026-09-18T14:43+0300
россия
сельское хозяйство
дмитрий патрушев
росрыболовство
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - ПРАЙМ. Показатели вылова рыбы в реках и озерах России сейчас скромные, но эти водоемы - "золотая жила" для отрасли, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "Отмечу, что на мировом уровне вылов в таких водоемах, по оценкам, достигает 12 миллионов тонн. А у нас показатели пока значительно скромнее. То есть это ресурс, который до сих пор практически не используется. Но реки и озера России – это настоящая золотая жила для отрасли", - сказал Патрушев на пленарной сессии Международного рыбопромышленного форума. Он напомнил, что в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие" проводится расчистка русел рек и восстановление водоемов. "А на расчищенном водном объекте уже можно строить рыбоводные хозяйства. Этим тоже нужно заниматься более активнее. Прошу Росрыболовство и регионы провести инвентаризацию таких водоемов. А затем вместе с наукой определить порядок их вовлечения в оборот", - добавил вице-премьер.
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россия, сельское хозяйство, дмитрий патрушев, росрыболовство
РОССИЯ, Сельское хозяйство, Дмитрий Патрушев, Росрыболовство
Патрушев назвал реки и озера России "золотой жилой" для рыболовства
Вице-премьер Патрушев назвал реки и озера России "золотой жилой" для рыболовства
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - ПРАЙМ. Показатели вылова рыбы в реках и озерах России сейчас скромные, но эти водоемы - "золотая жила" для отрасли, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
"Отмечу, что на мировом уровне вылов в таких водоемах, по оценкам, достигает 12 миллионов тонн. А у нас показатели пока значительно скромнее. То есть это ресурс, который до сих пор практически не используется. Но реки и озера России – это настоящая золотая жила для отрасли", - сказал Патрушев на пленарной сессии Международного рыбопромышленного форума.
Он напомнил, что в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие" проводится расчистка русел рек и восстановление водоемов.
"А на расчищенном водном объекте уже можно строить рыбоводные хозяйства. Этим тоже нужно заниматься более активнее. Прошу Росрыболовство и регионы провести инвентаризацию таких водоемов. А затем вместе с наукой определить порядок их вовлечения в оборот", - добавил вице-премьер.