https://1prime.ru/20260918/patrushev-873427935.html

Патрушев назвал реки и озера России "золотой жилой" для рыболовства

Патрушев назвал реки и озера России "золотой жилой" для рыболовства - 18.09.2026, ПРАЙМ

Патрушев назвал реки и озера России "золотой жилой" для рыболовства

Показатели вылова рыбы в реках и озерах России сейчас скромные, но эти водоемы - "золотая жила" для отрасли, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T14:39+0300

2026-09-18T14:39+0300

2026-09-18T14:43+0300

россия

сельское хозяйство

дмитрий патрушев

росрыболовство

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - ПРАЙМ. Показатели вылова рыбы в реках и озерах России сейчас скромные, но эти водоемы - "золотая жила" для отрасли, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "Отмечу, что на мировом уровне вылов в таких водоемах, по оценкам, достигает 12 миллионов тонн. А у нас показатели пока значительно скромнее. То есть это ресурс, который до сих пор практически не используется. Но реки и озера России – это настоящая золотая жила для отрасли", - сказал Патрушев на пленарной сессии Международного рыбопромышленного форума. Он напомнил, что в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие" проводится расчистка русел рек и восстановление водоемов. "А на расчищенном водном объекте уже можно строить рыбоводные хозяйства. Этим тоже нужно заниматься более активнее. Прошу Росрыболовство и регионы провести инвентаризацию таких водоемов. А затем вместе с наукой определить порядок их вовлечения в оборот", - добавил вице-премьер.

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россия, сельское хозяйство, дмитрий патрушев, росрыболовство