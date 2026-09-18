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Россияне перестали откладывать передачу капитала наследникам "на потом"

Россияне перестали откладывать передачу капитала наследникам "на потом" - 18.09.2026, ПРАЙМ

Россияне перестали откладывать передачу капитала наследникам "на потом"

К концу августа 2026 года в России зарегистрировано более 870 личных фондов. С начала 2025 года их число выросло более чем в пять раз — прирост около 712... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T06:06+0300

2026-09-18T06:06+0300

2026-09-18T06:06+0300

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МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. К концу августа 2026 года в России зарегистрировано более 870 личных фондов. С начала 2025 года их число выросло более чем в пять раз — прирост около 712 структур. Только за август появилось 52 новых фонда. Такая динамика отражает смену отношения собственников к преемственности: передача капитала перестала быть "темой на потом".Большинство семейных компаний в России по-прежнему возглавляют основатели — 72%. Лишь 11% бизнесов перешли к нынешним владельцам по наследству. Поколению предпринимателей, строивших дело в 1990-е, сегодня в основном за 55–60 лет. Время на спокойную подготовку преемника сокращается.Многие собственники уверены, что достаточно завещания. Но оно передает только имущество, а не управленческие навыки, понимание ответственности и желание продолжать дело. Наследник, получивший все сразу, часто воспринимает капитал как подарок, а не как инструмент.Результат предсказуем: за одно поколение состояние уходит на неудачные вложения и семейные споры. Наследником становятся в один день, преемником — за годы.Личный фонд разделяет владение активами, управление ими и получение дохода. Это позволяет преемнику взрослеть еще при жизни учредителя. Принцип простой: "сначала дивиденды, потом власть". С 18 до 25 лет наследник получает выплаты на образование при выполнении условий, после 25 участвует в контроле за небольшой частью портфеля, после 30 входит в надзорный орган.Сегодня правила игры стали понятнее. После поправок 2024 года фонды регистрируются через нотариуса, сведения об учредителях и выгодоприобретателях закрыты. Добавьте защиту активов от кредиторов учредителя через три года после создания фонда — и выбор в пользу личного фонда становится логичным. Зарубежные трасты для большинства российских семей перестали быть рабочим вариантом.Развивается и рынок услуг: крупные управляющие компании предлагают создание и сопровождение фондов "под ключ". В деловом окружении собственников появляется все больше удачных примеров.Почти 70% активов — доли в ООО, хотя они есть только у 43 фондов. Это крупный бизнес, где главная задача — не допустить дробления компании между наследниками. Чаще всего в фонды передают деньги (162 фонда) и ценные бумаги (111). По объему это лишь 4% и 19% рынка соответственно, но именно с них начинает большинство: ликвидные активы легко оценить и передать, а доходы по ним в основном пассивные и облагаются по льготной ставке.На практике учредители нередко сначала передают в фонд финансовый портфель, чтобы увидеть, как работают органы фонда. Когда конструкция проверена, в нее переводят доли в бизнесе, недвижимость и другие активы.Роль управляющих компаний растет. Учредитель не может быть единоличным исполнительным органом своего фонда — эту роль кто-то должен взять на себя на многие годы вперед. Родственнику или доверенному лицу это часто не под силу ни по компетенциям, ни по горизонту. Клиенты выбирают управляющего не только по доходности портфеля, но и по способности спустя десятилетия беспристрастно исполнить волю основателя, если между наследниками возникнут споры.Особенно нужен профессиональный управляющий, когда дети выбирают свой путь. Фонд передает активы специалистам и обеспечивает наследникам пассивный доход. Доходность портфеля позволяет не проедать сам капитал. Дети приумножают интеллектуальный капитал семьи, а финансовый работает под присмотром управляющей компании. Добавьте налоговый учет, отчетность и взаимодействие с госорганами — поэтому УК все чаще берут на себя полный цикл.Замедления текущих темпов пока не ожидается. Если до конца года сохранится августовский темп — около 50 фондов в месяц, — по итогам 2026 года появится порядка 500 фондов. На ближайшие два-три года реалистичный ориентир — 500–700 новых структур в год, а через пять лет их общее число может достичь 3,5 – 4,5 тысячи.Автор: Наталья Пекшева, начальник отдела структурирования частного капитала и управления личными фондами УК "ВИМ Инвестиции"

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Наталья Пекшева https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/11/873400409_33:0:1206:1173_100x100_80_0_0_fbba3b9e06ca3428804d692ecc9e5e5e.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталья Пекшева https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/11/873400409_33:0:1206:1173_100x100_80_0_0_fbba3b9e06ca3428804d692ecc9e5e5e.jpg

мнения аналитиков, финансы, наследство, бизнес