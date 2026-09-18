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Ульяновский пенсионер поблагодарил Путина за экономию благодаря газификации - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Ульяновский пенсионер поблагодарил Путина за экономию благодаря газификации
Ульяновский пенсионер поблагодарил Путина за экономию благодаря газификации - 18.09.2026, ПРАЙМ
Ульяновский пенсионер поблагодарил Путина за экономию благодаря газификации
Житель села Большая Борла Ульяновской области Владимир Фомин поблагодарил президента России Владимира Путина за программу социальной газификации и рассказал об... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T19:43+0300
2026-09-18T19:52+0300
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Житель села Большая Борла Ульяновской области Владимир Фомин поблагодарил президента России Владимира Путина за программу социальной газификации и рассказал об экономии более 170 тысяч рублей благодаря ней. "Я приехал сюда с супругой, мы в нынешний год отметили золотую свадьбу, 50 лет совместной жизни, три года из которых мы пользуемся природным газом. В Большой Борле газ имеется в ФАПе, в сельском доме культуры, ну, а мы в своем доме уже шутили, экономию в пределах более 170 тысяч рублей", - сообщил пенсионер, бывший директор совхоза из села Большая Борла Путину в ходе открытия объектов социальной газификации в режиме видеоконференцсвязи. От лица всех жителей Ульяновской области Фомин поблагодарил президента за бесплатную газификацию, тепло и уют в домах.
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россия, общество , владимир путин
РОССИЯ, Общество , Владимир Путин
19:43 18.09.2026 (обновлено: 19:52 18.09.2026)
 
Ульяновский пенсионер поблагодарил Путина за экономию благодаря газификации

Ульяновский пенсионер рассказал об экономии 170 тысяч рублей благодаря газификации

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Житель села Большая Борла Ульяновской области Владимир Фомин поблагодарил президента России Владимира Путина за программу социальной газификации и рассказал об экономии более 170 тысяч рублей благодаря ней.
"Я приехал сюда с супругой, мы в нынешний год отметили золотую свадьбу, 50 лет совместной жизни, три года из которых мы пользуемся природным газом. В Большой Борле газ имеется в ФАПе, в сельском доме культуры, ну, а мы в своем доме уже шутили, экономию в пределах более 170 тысяч рублей", - сообщил пенсионер, бывший директор совхоза из села Большая Борла Путину в ходе открытия объектов социальной газификации в режиме видеоконференцсвязи.
От лица всех жителей Ульяновской области Фомин поблагодарил президента за бесплатную газификацию, тепло и уют в домах.
 
РОССИЯОбществоВладимир Путин
 
 
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