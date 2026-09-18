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Путин прокомментировал предложения о возобновлении переговоров с Украиной - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Путин прокомментировал предложения о возобновлении переговоров с Украиной
Путин прокомментировал предложения о возобновлении переговоров с Украиной - 18.09.2026, ПРАЙМ
Путин прокомментировал предложения о возобновлении переговоров с Украиной
Киевский режим предлагает якобы возобновить переговоры, но своими действиями делает все, чтобы никаких переговоров не было, заявил президент России Владимир... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T22:05+0300
2026-09-18T22:05+0300
россия
владимир путин
украина
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Киевский режим предлагает якобы возобновить переговоры, но своими действиями делает все, чтобы никаких переговоров не было, заявил президент России Владимир Путин. "Представители киевского режима, верхушки в Киеве, говорят о мире, предлагают возобновить якобы переговоры, но а сами совершают преступления подобного рода, делают все для того, чтобы никого мира не было и никаких переговоров не было", - сказал российский лидер в ходе заседания Военно-промышленной комиссии. Ранее в преддверии выборов в Госдуму при налете украинских дронов на Запорожскую область погибла председатель участковой избирательной комиссии Елена Астанина.
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россия, владимир путин, украина
РОССИЯ, Владимир Путин, УКРАИНА
22:05 18.09.2026
 
Путин прокомментировал предложения о возобновлении переговоров с Украиной

Путин: Украина предлагает якобы возобновить переговоры, но делает все, чтобы их не было

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
© POOL
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Киевский режим предлагает якобы возобновить переговоры, но своими действиями делает все, чтобы никаких переговоров не было, заявил президент России Владимир Путин.
"Представители киевского режима, верхушки в Киеве, говорят о мире, предлагают возобновить якобы переговоры, но а сами совершают преступления подобного рода, делают все для того, чтобы никого мира не было и никаких переговоров не было", - сказал российский лидер в ходе заседания Военно-промышленной комиссии.
Ранее в преддверии выборов в Госдуму при налете украинских дронов на Запорожскую область погибла председатель участковой избирательной комиссии Елена Астанина.
 
РОССИЯВладимир ПутинУКРАИНА
 
 
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