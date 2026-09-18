https://1prime.ru/20260918/peskov-873421620.html
В Кремле назвали подписание договора о поставках МС-21-310 прорывным
В Кремле назвали подписание договора о поставках МС-21-310 прорывным - 18.09.2026, ПРАЙМ
В Кремле назвали подписание договора о поставках МС-21-310 прорывным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал прорывным планирующееся подписание договора о поставках МС-21-310. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T12:50+0300
2026-09-18T12:50+0300
2026-09-18T12:50+0300
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал прорывным планирующееся подписание договора о поставках МС-21-310. Ранее в Кремле сообщали, что Путин в пятницу по видеосвязи примет участие в подписании договора о поставках гражданских самолетов МС-21-310. "Кроме того, будет подписан договор об условиях поставки самолетов МС-21. Это вот такое прорывное подписание, очень-очень важное", - сказал Песков журналистам.
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россия, дмитрий песков
В Кремле назвали подписание договора о поставках МС-21-310 прорывным
Песков назвал планирующееся подписание договора о поставках МС-21-310 прорывным