https://1prime.ru/20260918/peskov-873422284.html

В Кремле объяснили передачу российских активов Auchan и Nestle

В Кремле объяснили передачу российских активов Auchan и Nestle - 18.09.2026, ПРАЙМ

В Кремле объяснили передачу российских активов Auchan и Nestle

Решение о передаче во временное управление российских активов Auchan и Nestle было обусловлено в том числе тем, что это компании из недружественных стран,... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T13:16+0300

2026-09-18T13:16+0300

2026-09-18T14:15+0300

россия

дмитрий песков

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nestle

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Решение о передаче во временное управление российских активов Auchan и Nestle было обусловлено в том числе тем, что это компании из недружественных стран, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В четверг указом президента РФ российские активы Auchan и Nestle были переданы во временное управление компании "Л.Е.В. Менеджмент". Журналист спросил Пескова, с чем связано такое решение."Речь идет о компаниях европейских, о компаниях из недружественных стран. И, конечно, одним из факторов, который учитывался при принятии этого решения, было то, что это недружественные страны", - сказал Песков.Ранее в российском "Ашане" сообщили РИА Новости, что запросили разъяснения после выхода указа президента, а сам ритейлер и всего его объекты на данный момент продолжают работать в штатном режиме без каких-либо изменений.В свою очередь Nestle сообщила на своем сайте, что принимает указ к сведению, оценивает ситуацию и рассматривает возможные варианты действий.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дмитрий песков, auchan, nestle