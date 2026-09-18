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В Кремле объяснили передачу российских активов Auchan и Nestle - 18.09.2026, ПРАЙМ
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В Кремле объяснили передачу российских активов Auchan и Nestle
В Кремле объяснили передачу российских активов Auchan и Nestle - 18.09.2026, ПРАЙМ
В Кремле объяснили передачу российских активов Auchan и Nestle
Решение о передаче во временное управление российских активов Auchan и Nestle было обусловлено в том числе тем, что это компании из недружественных стран,... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T13:16+0300
2026-09-18T14:15+0300
россия
дмитрий песков
auchan
nestle
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Решение о передаче во временное управление российских активов Auchan и Nestle было обусловлено в том числе тем, что это компании из недружественных стран, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В четверг указом президента РФ российские активы Auchan и Nestle были переданы во временное управление компании "Л.Е.В. Менеджмент". Журналист спросил Пескова, с чем связано такое решение."Речь идет о компаниях европейских, о компаниях из недружественных стран. И, конечно, одним из факторов, который учитывался при принятии этого решения, было то, что это недружественные страны", - сказал Песков.Ранее в российском "Ашане" сообщили РИА Новости, что запросили разъяснения после выхода указа президента, а сам ритейлер и всего его объекты на данный момент продолжают работать в штатном режиме без каких-либо изменений.В свою очередь Nestle сообщила на своем сайте, что принимает указ к сведению, оценивает ситуацию и рассматривает возможные варианты действий.
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россия, дмитрий песков, auchan, nestle
РОССИЯ, Дмитрий Песков, Auchan, Nestle
13:16 18.09.2026 (обновлено: 14:15 18.09.2026)
 
В Кремле объяснили передачу российских активов Auchan и Nestle

Песков: передача активов Auchan и Nestle обусловлена, тем что они из недружественных стран

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Решение о передаче во временное управление российских активов Auchan и Nestle было обусловлено в том числе тем, что это компании из недружественных стран, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В четверг указом президента РФ российские активы Auchan и Nestle были переданы во временное управление компании "Л.Е.В. Менеджмент". Журналист спросил Пескова, с чем связано такое решение.
"Речь идет о компаниях европейских, о компаниях из недружественных стран. И, конечно, одним из факторов, который учитывался при принятии этого решения, было то, что это недружественные страны", - сказал Песков.
Ранее в российском "Ашане" сообщили РИА Новости, что запросили разъяснения после выхода указа президента, а сам ритейлер и всего его объекты на данный момент продолжают работать в штатном режиме без каких-либо изменений.
В свою очередь Nestle сообщила на своем сайте, что принимает указ к сведению, оценивает ситуацию и рассматривает возможные варианты действий.
 
РОССИЯДмитрий ПесковAuchanNestle
 
 
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