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Песков объяснил выбор временного управляющего активами "Ашана"

Песков объяснил выбор временного управляющего активами "Ашана" - 18.09.2026, ПРАЙМ

Песков объяснил выбор временного управляющего активами "Ашана"

Выбор "Л.Е.В. менеджмент" в качестве временного управляющего российскими активами "Ашана", Nestle и бывшего "Леруа Мерлен" обусловлен тем, что эта компания... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T13:17+0300

2026-09-18T13:17+0300

2026-09-18T13:17+0300

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Выбор "Л.Е.В. менеджмент" в качестве временного управляющего российскими активами "Ашана", Nestle и бывшего "Леруа Мерлен" обусловлен тем, что эта компания наилучшим образом соответствовала необходимым для этого параметрам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент РФ Владимир Путин подписал 17 сентября указ, в соответствии с которым российские активы "Ашана", Nestle и акции бывшего "Леруа Мерлен" переданы во временное управление компании "Л.Е.В. менеджмент". "Здесь я оставляю без комментариев. Компания, которая наилучшим образом соответствовала необходимым параметрам", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, почему именно эта компания была выбрана временным управляющим.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, финансы, дмитрий песков, владимир путин, ашан, nestle, леруа мерлен