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Песков объяснил выбор временного управляющего активами "Ашана"
Песков объяснил выбор временного управляющего активами "Ашана" - 18.09.2026, ПРАЙМ
Песков объяснил выбор временного управляющего активами "Ашана"
Выбор "Л.Е.В. менеджмент" в качестве временного управляющего российскими активами "Ашана", Nestle и бывшего "Леруа Мерлен" обусловлен тем, что эта компания... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T13:17+0300
2026-09-18T13:17+0300
2026-09-18T13:17+0300
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Выбор "Л.Е.В. менеджмент" в качестве временного управляющего российскими активами "Ашана", Nestle и бывшего "Леруа Мерлен" обусловлен тем, что эта компания наилучшим образом соответствовала необходимым для этого параметрам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин подписал 17 сентября указ, в соответствии с которым российские активы "Ашана", Nestle и акции бывшего "Леруа Мерлен" переданы во временное управление компании "Л.Е.В. менеджмент".
"Здесь я оставляю без комментариев. Компания, которая наилучшим образом соответствовала необходимым параметрам", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, почему именно эта компания была выбрана временным управляющим.
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Бизнес, РОССИЯ, Финансы, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Ашан, Nestle, Леруа Мерлен
Песков объяснил выбор временного управляющего активами "Ашана"
Песков объяснил выбор "Л.Е.В. менеджмент" временным управляющим активами "Ашана"
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Выбор "Л.Е.В. менеджмент" в качестве временного управляющего российскими активами "Ашана", Nestle и бывшего "Леруа Мерлен" обусловлен тем, что эта компания наилучшим образом соответствовала необходимым для этого параметрам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин подписал 17 сентября указ, в соответствии с которым российские активы "Ашана", Nestle и акции бывшего "Леруа Мерлен" переданы во временное управление компании "Л.Е.В. менеджмент".
"Здесь я оставляю без комментариев. Компания, которая наилучшим образом соответствовала необходимым параметрам", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, почему именно эта компания была выбрана временным управляющим.