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"Победа" останется эксплуатантом монофлота, заявил глава "Аэрофлота"
"Победа" останется эксплуатантом монофлота, заявил глава "Аэрофлота" - 18.09.2026, ПРАЙМ
"Победа" останется эксплуатантом монофлота, заявил глава "Аэрофлота"
Российский лоукостер "Победа" останется эксплуатантом одного типа воздушного судна для того, чтобы обеспечивать в том числе низкие тарифы для пассажиров, сказал | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T20:17+0300
2026-09-18T20:17+0300
2026-09-18T20:22+0300
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Российский лоукостер "Победа" останется эксплуатантом одного типа воздушного судна для того, чтобы обеспечивать в том числе низкие тарифы для пассажиров, сказал журналистам глава "Аэрофлота" Сергей Александровский. "Победа" останется эксплуатантом монофлота..., потому что модель лоукостера предполагает эксплуатацию одного типа воздушного судна для того, чтобы обеспечивать в том числе низкие тарифы для наших пассажиров", - ответил Александровский на вопрос РИА Новости о планах по распределению самолетов МС-21 в группе "Аэрофлот". Авиакомпания "Победа" - лоукостер, входит в группу "Аэрофлот". Парк перевозчика состоит из самолетов Boeing.
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бизнес, аэрофлот, boeing
"Победа" останется эксплуатантом монофлота, заявил глава "Аэрофлота"
Александровский: "Победа" останется эксплуатантом одного типа воздушного судна
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Российский лоукостер "Победа" останется эксплуатантом одного типа воздушного судна для того, чтобы обеспечивать в том числе низкие тарифы для пассажиров, сказал журналистам глава "Аэрофлота" Сергей Александровский.
"Победа" останется эксплуатантом монофлота..., потому что модель лоукостера предполагает эксплуатацию одного типа воздушного судна для того, чтобы обеспечивать в том числе низкие тарифы для наших пассажиров", - ответил Александровский на вопрос РИА Новости о планах по распределению самолетов МС-21 в группе "Аэрофлот".
Авиакомпания "Победа" - лоукостер, входит в группу "Аэрофлот". Парк перевозчика состоит из самолетов Boeing.