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"Победа" останется эксплуатантом монофлота, заявил глава "Аэрофлота"

"Победа" останется эксплуатантом монофлота, заявил глава "Аэрофлота" - 18.09.2026, ПРАЙМ

"Победа" останется эксплуатантом монофлота, заявил глава "Аэрофлота"

Российский лоукостер "Победа" останется эксплуатантом одного типа воздушного судна для того, чтобы обеспечивать в том числе низкие тарифы для пассажиров, сказал | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T20:17+0300

2026-09-18T20:17+0300

2026-09-18T20:22+0300

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Российский лоукостер "Победа" останется эксплуатантом одного типа воздушного судна для того, чтобы обеспечивать в том числе низкие тарифы для пассажиров, сказал журналистам глава "Аэрофлота" Сергей Александровский. "Победа" останется эксплуатантом монофлота..., потому что модель лоукостера предполагает эксплуатацию одного типа воздушного судна для того, чтобы обеспечивать в том числе низкие тарифы для наших пассажиров", - ответил Александровский на вопрос РИА Новости о планах по распределению самолетов МС-21 в группе "Аэрофлот". Авиакомпания "Победа" - лоукостер, входит в группу "Аэрофлот". Парк перевозчика состоит из самолетов Boeing.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, аэрофлот, boeing