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Медианный показатель годовой инфляции в еврозоне приостановил снижение

Медианный показатель годовой инфляции в еврозоне приостановил снижение - 18.09.2026, ПРАЙМ

Медианный показатель годовой инфляции в еврозоне приостановил снижение

Медианный показатель ощущаемой населением годовой инфляции в еврозоне приостановил снижение в августе, оставшись на июльском уровне в 3,5%, следует из доклада... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T11:56+0300

2026-09-18T11:56+0300

2026-09-18T11:56+0300

ецб

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Медианный показатель ощущаемой населением годовой инфляции в еврозоне приостановил снижение в августе, оставшись на июльском уровне в 3,5%, следует из доклада Европейского центрального банка (ЕЦБ) по результатам исследования. Показатель воспринимаемой инфляции представляет собой не фактические данные, а учитывает оценку потребителей, а именно, как она ими воспринимается. "В августе медианный показатель воспринимаемой инфляции за предыдущие 12 месяцев составил 3,5%, как и в июле", - говорится в релизе ЕЦБ. По данным центробанка, до этого значение снижалось два месяца подряд с пиковых 4% в апреле и мае, что было самым высоким уровнем с июля позапрошлого года, когда показатель составлял 4,1%. В свою очередь медианные инфляционные ожидания на следующий год в августе выросли до 3% с 2,9% в июле - первый рост с марта, оценивает регулятор. Медианные ожидания инфляции на ближайшие три года также выросли впервые с марта - до 2,9% с 2,7% в июле. Пятилетние инфляционные ожидания поднялись до 2,5% с 2,4% месяцем ранее - максимальное значение с августа 2022 года, когда начался расчет этого показателя, согласно представленным ЕЦБ данным. Кроме того, ожидания роста доходов на следующий год остались на июльской отметке в 1%, а роста расходов - также сохранились на уровне предшествовавшего месяца и составили 3,6%, сообщает ЕЦБ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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