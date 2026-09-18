https://1prime.ru/20260918/poshlina-873446379.html

Пошлина на экспорт пшеницы снизится до 725,7 рубля за тонну

Пошлина на экспорт пшеницы снизится до 725,7 рубля за тонну - 18.09.2026, ПРАЙМ

Пошлина на экспорт пшеницы снизится до 725,7 рубля за тонну

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 23 по 29 сентября снизится до 725,7 рубля за тонну, кукурузы - до 158,4 рубля за тонну, на ячмень - останется нулевой,... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T19:37+0300

2026-09-18T19:37+0300

2026-09-18T19:51+0300

сельское хозяйство

россия

минсельхоз

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873446379.jpg?1789750279

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 23 по 29 сентября снизится до 725,7 рубля за тонну, кукурузы - до 158,4 рубля за тонну, на ячмень - останется нулевой, следует из данных Минсельхоза РФ. В начале сентября таможенная подкомиссия поддержала предложение Минэкономразвития и Минсельхоза России об обнулении до конца года гибкой пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя в рамках механизма зернового демпфера. Но соответствующего постановления правительства пока не было. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 225,9 долларов за тонну, на ячмень -187,6 доллара, на кукурузу - 214,8 доллара за тонну. Пошлина на экспорт ячменя остается нулевой с 15 апреля, на экспорт пшеницы и кукурузы с 16 по 22 сентября составляет 1146,3 рубля и 617,5 рубля за тонну соответственно. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, минсельхоз, банк россии