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Первая поставка МС-21 "Аэрофлоту" состоится в 2029 году
Первая поставка МС-21 "Аэрофлоту" состоится в 2029 году - 18.09.2026, ПРАЙМ
Первая поставка МС-21 "Аэрофлоту" состоится в 2029 году
Первая поставка самолетов МС-21 авиакомпании "Аэрофлот" по контракту 2023 года на 18 машин ожидается в следующем году, по новому соглашению на 90 бортов - в... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T16:41+0300
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Первая поставка самолетов МС-21 авиакомпании "Аэрофлот" по контракту 2023 года на 18 машин ожидается в следующем году, по новому соглашению на 90 бортов - в 2029 году, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
"Первая поставка самолетов по новому контракту состоится в 2029 году. Уже в 2027 году "Аэрофлот" ожидает первый лайнер МС-21 по договору на 18 воздушных судов, который был подписан в 2023 году", - говорится в сообщении.
В Москве в пятницу подписан крупнейший в истории российской гражданской авиации контракт на поставку самолетов МС-21. В торжественной церемонии приняли участие президент России Владимир Путин, а также глава Минпромторга Антон Алиханов и глава Минтранса Андрей Никитин.
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.
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Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, Антон Алиханов, Аэрофлот, Минпромторг, ОАК
Первая поставка МС-21 "Аэрофлоту" состоится в 2029 году
Первая поставка самолетов МС-21 "Аэрофлоту" ожидается в 2029 году
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Первая поставка самолетов МС-21 авиакомпании "Аэрофлот" по контракту 2023 года на 18 машин ожидается в следующем году, по новому соглашению на 90 бортов - в 2029 году, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
"Первая поставка самолетов по новому контракту состоится в 2029 году. Уже в 2027 году "Аэрофлот" ожидает первый лайнер МС-21 по договору на 18 воздушных судов, который был подписан в 2023 году", - говорится в сообщении.
В Москве в пятницу подписан крупнейший в истории российской гражданской авиации контракт на поставку самолетов МС-21. В торжественной церемонии приняли участие президент России Владимир Путин, а также глава Минпромторга Антон Алиханов и глава Минтранса Андрей Никитин.
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.