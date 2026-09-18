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Первая поставка МС-21 "Аэрофлоту" состоится в 2029 году

Первая поставка МС-21 "Аэрофлоту" состоится в 2029 году - 18.09.2026, ПРАЙМ

Первая поставка МС-21 "Аэрофлоту" состоится в 2029 году

Первая поставка самолетов МС-21 авиакомпании "Аэрофлот" по контракту 2023 года на 18 машин ожидается в следующем году, по новому соглашению на 90 бортов - в... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T16:41+0300

2026-09-18T16:41+0300

2026-09-18T16:41+0300

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Первая поставка самолетов МС-21 авиакомпании "Аэрофлот" по контракту 2023 года на 18 машин ожидается в следующем году, по новому соглашению на 90 бортов - в 2029 году, говорится в сообщении пресс-службы Кремля. "Первая поставка самолетов по новому контракту состоится в 2029 году. Уже в 2027 году "Аэрофлот" ожидает первый лайнер МС-21 по договору на 18 воздушных судов, который был подписан в 2023 году", - говорится в сообщении. В Москве в пятницу подписан крупнейший в истории российской гражданской авиации контракт на поставку самолетов МС-21. В торжественной церемонии приняли участие президент России Владимир Путин, а также глава Минпромторга Антон Алиханов и глава Минтранса Андрей Никитин. МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.

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