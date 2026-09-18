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Поставки парфюмерии из ЕС в Россию в июле сократились на 37% - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Поставки парфюмерии из ЕС в Россию в июле сократились на 37%
Поставки парфюмерии из ЕС в Россию в июле сократились на 37% - 18.09.2026, ПРАЙМ
Поставки парфюмерии из ЕС в Россию в июле сократились на 37%
Поставки парфюмерии из Евросоюза в Россию в июле сократились на 37% в годовом выражении, а косметики - на 16%, свидетельствуют данные Евростата, которые... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T02:38+0300
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Поставки парфюмерии из Евросоюза в Россию в июле сократились на 37% в годовом выражении, а косметики - на 16%, свидетельствуют данные Евростата, которые проанализировало РИА Новости. Так, в июле этого года ЕС экспортировал в Россию духов и туалетной воды на 26,4 миллиона евро - на 37% меньше, чем в июле прошлого года. Суммарные поставки за январь-июль также сократились - на 22% по сравнению с семью месяцами 2025 года, до 190,2 миллиона евро. В то же время в месячном выражении экспорт парфюма в Россию вырос на 7%, до максимума с февраля. Что касается косметики, то ее поставки в июле составили 34,5 миллиона евро. За месяц они выросли на 4%, а вот в годовом выражении сократились на 16%. Снижение экспорта европейской косметики зафиксировано и по итогам января-июля - на 17%, до 236,8 миллиона евро. Больше всего в июле Россия закупала у ЕС косметику для ухода за кожей - на 27,1 миллиона евро. Поставки средств для макияжа глаз составили 2,7 миллиона евро, пудры - 2,2 миллиона, косметики для макияжа губ - 2,1 миллиона. Еще на 488 тысяч евро ЕС экспортировал средств для маникюра и педикюра. Главными поставщиками духов и туалетной воды в Россию по итогам месяца среди стран ЕС стали Франция с экспортом на 8,8 миллиона евро, Испания (на 6,2 миллиона) и Италия (на 5,3 миллиона евро). Больше всего косметики экспортировали Франция (почти на 12 миллионов евро), Германия (почти на 7 миллионов) и Польша (на 5,5 миллиона евро). В июне замглавы Минпромторга России Михаил Юрин рассказал в интервью РИА Новости, что в последние годы россияне стали больше интересоваться продукцией отечественных парфюмеров, в том числе за счет того, что некоторые бренды закладывают в свою продукцию русский культурный код.
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россия, франция, испания, италия, ес, минпромторг
РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, ИСПАНИЯ, ИТАЛИЯ, ЕС, Минпромторг
02:38 18.09.2026
 
Поставки парфюмерии из ЕС в Россию в июле сократились на 37%

Евростат: поставки парфюмерии из ЕС в Россию в июле сократились на 37%

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Поставки парфюмерии из Евросоюза в Россию в июле сократились на 37% в годовом выражении, а косметики - на 16%, свидетельствуют данные Евростата, которые проанализировало РИА Новости.
Так, в июле этого года ЕС экспортировал в Россию духов и туалетной воды на 26,4 миллиона евро - на 37% меньше, чем в июле прошлого года. Суммарные поставки за январь-июль также сократились - на 22% по сравнению с семью месяцами 2025 года, до 190,2 миллиона евро.
В то же время в месячном выражении экспорт парфюма в Россию вырос на 7%, до максимума с февраля.
Что касается косметики, то ее поставки в июле составили 34,5 миллиона евро. За месяц они выросли на 4%, а вот в годовом выражении сократились на 16%. Снижение экспорта европейской косметики зафиксировано и по итогам января-июля - на 17%, до 236,8 миллиона евро.
Больше всего в июле Россия закупала у ЕС косметику для ухода за кожей - на 27,1 миллиона евро. Поставки средств для макияжа глаз составили 2,7 миллиона евро, пудры - 2,2 миллиона, косметики для макияжа губ - 2,1 миллиона. Еще на 488 тысяч евро ЕС экспортировал средств для маникюра и педикюра.
Главными поставщиками духов и туалетной воды в Россию по итогам месяца среди стран ЕС стали Франция с экспортом на 8,8 миллиона евро, Испания (на 6,2 миллиона) и Италия (на 5,3 миллиона евро). Больше всего косметики экспортировали Франция (почти на 12 миллионов евро), Германия (почти на 7 миллионов) и Польша (на 5,5 миллиона евро).
В июне замглавы Минпромторга России Михаил Юрин рассказал в интервью РИА Новости, что в последние годы россияне стали больше интересоваться продукцией отечественных парфюмеров, в том числе за счет того, что некоторые бренды закладывают в свою продукцию русский культурный код.
 
РОССИЯФРАНЦИЯИСПАНИЯИТАЛИЯЕСМинпромторг
 
 
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