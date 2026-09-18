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Правительство рассмотрит прогноз развития России на следующей неделе
Правительство рассмотрит прогноз развития России на следующей неделе - 18.09.2026, ПРАЙМ
Правительство рассмотрит прогноз развития России на следующей неделе
Правительство России планирует рассмотреть прогноз социально-экономического развития России на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов на следующей неделе,... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T17:12+0300
2026-09-18T17:12+0300
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россия
белоруссия
максим решетников
минэкономики
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Правительство России планирует рассмотреть прогноз социально-экономического развития России на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов на следующей неделе, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. Министр, выступая в пятницу на совместном заседании коллегии Минэкономразвития России и Минэкономики Белоруссии, напомнил, что в ноябре прошлого года министерства утвердили совместный прогноз социально-экономического развития Союзного государства до 2028 года. По его словам, до конца текущего года необходимо сформировать прогноз на следующий период, до 2029 года. "Наш прогноз уже на следующей неделе идет на правительство", - сказал Решетников.
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россия, белоруссия, максим решетников, минэкономики
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Максим Решетников, Минэкономики
Правительство рассмотрит прогноз развития России на следующей неделе
Решетников: кабмин планирует на следующей неделе рассмотреть прогноз развития России
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Правительство России планирует рассмотреть прогноз социально-экономического развития России на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов на следующей неделе, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
Министр, выступая в пятницу на совместном заседании коллегии Минэкономразвития России и Минэкономики Белоруссии, напомнил, что в ноябре прошлого года министерства утвердили совместный прогноз социально-экономического развития Союзного государства до 2028 года. По его словам, до конца текущего года необходимо сформировать прогноз на следующий период, до 2029 года.
"Наш прогноз уже на следующей неделе идет на правительство", - сказал Решетников.