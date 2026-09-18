https://1prime.ru/20260918/pravitelstvo-873437430.html

Правительство рассмотрит прогноз развития России на следующей неделе

Правительство рассмотрит прогноз развития России на следующей неделе - 18.09.2026, ПРАЙМ

Правительство рассмотрит прогноз развития России на следующей неделе

Правительство России планирует рассмотреть прогноз социально-экономического развития России на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов на следующей неделе,... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T17:12+0300

2026-09-18T17:12+0300

2026-09-18T17:16+0300

россия

белоруссия

максим решетников

минэкономики

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873437430.jpg?1789740971

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Правительство России планирует рассмотреть прогноз социально-экономического развития России на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов на следующей неделе, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. Министр, выступая в пятницу на совместном заседании коллегии Минэкономразвития России и Минэкономики Белоруссии, напомнил, что в ноябре прошлого года министерства утвердили совместный прогноз социально-экономического развития Союзного государства до 2028 года. По его словам, до конца текущего года необходимо сформировать прогноз на следующий период, до 2029 года. "Наш прогноз уже на следующей неделе идет на правительство", - сказал Решетников.

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, белоруссия, максим решетников, минэкономики