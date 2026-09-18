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Правительство ввело квоты на экспорт лома и отходов легированной стали
Правительство ввело квоты на экспорт лома и отходов легированной стали - 18.09.2026, ПРАЙМ
Правительство ввело квоты на экспорт лома и отходов легированной стали
Правительство России водит квоты на экспорт лома и отходов легированной стали в объеме 7 тысяч тонн до конца текущего года и в размере 20 тысяч тонн в течение... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T22:05+0300
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Правительство России водит квоты на экспорт лома и отходов легированной стали в объеме 7 тысяч тонн до конца текущего года и в размере 20 тысяч тонн в течение 2027 года, следует из постановления, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. "Установить тарифную квоту на вывоз отходов и лома легированной стали (коды ТН ВЭД ЕАЭС 7204 21 100 0, 7204 21 900 0 и 7204 29 000 0) из Российской Федерации за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза … с даты вступления в силу настоящего постановления по 31 декабря 2026 года (включительно) в объеме 7000 тонн; с 1 января по 31 декабря 2027 года (включительно) в объеме 20000 тонн", - сказано в документе. Отмечается, что распределять объемы квоты между участниками внешнеторговой деятельности будет Минпромторг. Кроме того, министерство будет заниматься выдачей разовых лицензий на вывоз лома легированной стали в пределах распределенного объема.
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финансы, промышленность, минпромторг
Финансы, Промышленность, Минпромторг
Правительство ввело квоты на экспорт лома и отходов легированной стали
Правительство установило квоты на экспорт лома и отходов легированной стали
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Правительство России водит квоты на экспорт лома и отходов легированной стали в объеме 7 тысяч тонн до конца текущего года и в размере 20 тысяч тонн в течение 2027 года, следует из постановления, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Установить тарифную квоту на вывоз отходов и лома легированной стали (коды ТН ВЭД ЕАЭС 7204 21 100 0, 7204 21 900 0 и 7204 29 000 0) из Российской Федерации за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза … с даты вступления в силу настоящего постановления по 31 декабря 2026 года (включительно) в объеме 7000 тонн; с 1 января по 31 декабря 2027 года (включительно) в объеме 20000 тонн", - сказано в документе.
Отмечается, что распределять объемы квоты между участниками внешнеторговой деятельности будет Минпромторг.
Кроме того, министерство будет заниматься выдачей разовых лицензий на вывоз лома легированной стали в пределах распределенного объема.