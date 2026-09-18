https://1prime.ru/20260918/pravitelstvo-873456705.html

Правительство ввело квоты на экспорт лома и отходов легированной стали

Правительство ввело квоты на экспорт лома и отходов легированной стали - 18.09.2026, ПРАЙМ

Правительство ввело квоты на экспорт лома и отходов легированной стали

Правительство России водит квоты на экспорт лома и отходов легированной стали в объеме 7 тысяч тонн до конца текущего года и в размере 20 тысяч тонн в течение... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T22:05+0300

2026-09-18T22:05+0300

2026-09-18T22:09+0300

финансы

промышленность

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873456705.jpg?1789758598

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Правительство России водит квоты на экспорт лома и отходов легированной стали в объеме 7 тысяч тонн до конца текущего года и в размере 20 тысяч тонн в течение 2027 года, следует из постановления, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. "Установить тарифную квоту на вывоз отходов и лома легированной стали (коды ТН ВЭД ЕАЭС 7204 21 100 0, 7204 21 900 0 и 7204 29 000 0) из Российской Федерации за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза … с даты вступления в силу настоящего постановления по 31 декабря 2026 года (включительно) в объеме 7000 тонн; с 1 января по 31 декабря 2027 года (включительно) в объеме 20000 тонн", - сказано в документе. Отмечается, что распределять объемы квоты между участниками внешнеторговой деятельности будет Минпромторг. Кроме того, министерство будет заниматься выдачей разовых лицензий на вывоз лома легированной стали в пределах распределенного объема.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, промышленность, минпромторг