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Размер Нобелевской премии увеличили до 1,2 миллиона долларов

Размер Нобелевской премии увеличили до 1,2 миллиона долларов - 18.09.2026, ПРАЙМ

Размер Нобелевской премии увеличили до 1,2 миллиона долларов

Размер Нобелевской премии увеличили до 1,2 миллиона долларов, сообщил Нобелевский фонд. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T18:57+0300

2026-09-18T18:57+0300

2026-09-18T18:57+0300

общество

нобелевская премия

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Размер Нобелевской премии увеличили до 1,2 миллиона долларов, сообщил Нобелевский фонд. "Нобелевский фонд принял решение, что размер Нобелевской премии 2026 года составит 12 миллионов шведских крон (1,2 миллиона долларов - ред.) в каждой категории", - говорится в сообщении на сайте фонда. Как уточняет фонд, размер премии в каждой категории увеличили на 1 миллион шведских крон (100 тысяч долларов). За последние 15 лет размер премии корректировали несколько раз, в том числе уменьшали. Лауреаты Нобелевской премии будут объявлены с 5 по 12 октября.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , нобелевская премия