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Размер Нобелевской премии увеличили до 1,2 миллиона долларов - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Размер Нобелевской премии увеличили до 1,2 миллиона долларов
Размер Нобелевской премии увеличили до 1,2 миллиона долларов - 18.09.2026, ПРАЙМ
Размер Нобелевской премии увеличили до 1,2 миллиона долларов
Размер Нобелевской премии увеличили до 1,2 миллиона долларов, сообщил Нобелевский фонд. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T18:57+0300
2026-09-18T18:57+0300
общество
нобелевская премия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873444430.jpg?1789747047
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Размер Нобелевской премии увеличили до 1,2 миллиона долларов, сообщил Нобелевский фонд. "Нобелевский фонд принял решение, что размер Нобелевской премии 2026 года составит 12 миллионов шведских крон (1,2 миллиона долларов - ред.) в каждой категории", - говорится в сообщении на сайте фонда. Как уточняет фонд, размер премии в каждой категории увеличили на 1 миллион шведских крон (100 тысяч долларов). За последние 15 лет размер премии корректировали несколько раз, в том числе уменьшали. Лауреаты Нобелевской премии будут объявлены с 5 по 12 октября.
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192
40
192
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40
общество , нобелевская премия
Общество , Нобелевская премия
18:57 18.09.2026
 

Размер Нобелевской премии увеличили до 1,2 миллиона долларов

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Размер Нобелевской премии увеличили до 1,2 миллиона долларов, сообщил Нобелевский фонд.
"Нобелевский фонд принял решение, что размер Нобелевской премии 2026 года составит 12 миллионов шведских крон (1,2 миллиона долларов - ред.) в каждой категории", - говорится в сообщении на сайте фонда.
Как уточняет фонд, размер премии в каждой категории увеличили на 1 миллион шведских крон (100 тысяч долларов). За последние 15 лет размер премии корректировали несколько раз, в том числе уменьшали.
Лауреаты Нобелевской премии будут объявлены с 5 по 12 октября.
 
ОбществоНобелевская премия
 
 
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