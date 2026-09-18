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В Кремле опровергли сообщения о планах по мобилизации 300 тысяч человек - 18.09.2026, ПРАЙМ
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В Кремле опровергли сообщения о планах по мобилизации 300 тысяч человек
В Кремле опровергли сообщения о планах по мобилизации 300 тысяч человек - 18.09.2026, ПРАЙМ
В Кремле опровергли сообщения о планах по мобилизации 300 тысяч человек
Планов по призыву 300 тысяч человек в российскую армию до конца 2026 года нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T18:36+0300
2026-09-18T18:36+0300
общество
россия
дмитрий песков
госдума
мобилизация
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Планов по призыву 300 тысяч человек в российскую армию до конца 2026 года нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее агентство Блумберг писало о якобы планах "скрытой мобилизации" в России после парламентских выборов, в рамках которой планируется призвать 300 тысяч человек до конца 2026 года. "Нет. Таких планов нет", - сказал Песков RTVI, комментируя сообщение агентства. Президент России Владимир Путин ранее назвал вбросами информацию о якобы планируемой мобилизации в РФ, отметив, что это попытка противника повлиять на результаты голосования на выборах в Госдуму.
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общество , россия, дмитрий песков, госдума, мобилизация
Общество , РОССИЯ, Дмитрий Песков, Госдума, мобилизация
18:36 18.09.2026
 
В Кремле опровергли сообщения о планах по мобилизации 300 тысяч человек

Песков: планов по призыву в армию 300 тысяч человек до конца 2026 года в России нет

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЧастичная мобилизация в России
Частичная мобилизация в России - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Планов по призыву 300 тысяч человек в российскую армию до конца 2026 года нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее агентство Блумберг писало о якобы планах "скрытой мобилизации" в России после парламентских выборов, в рамках которой планируется призвать 300 тысяч человек до конца 2026 года.
"Нет. Таких планов нет", - сказал Песков RTVI, комментируя сообщение агентства.
Президент России Владимир Путин ранее назвал вбросами информацию о якобы планируемой мобилизации в РФ, отметив, что это попытка противника повлиять на результаты голосования на выборах в Госдуму.
 
ОбществоРОССИЯДмитрий ПесковГосдумамобилизация
 
 
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