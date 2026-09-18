https://1prime.ru/20260918/prizyv-873442752.html

В Кремле опровергли сообщения о планах по мобилизации 300 тысяч человек

В Кремле опровергли сообщения о планах по мобилизации 300 тысяч человек - 18.09.2026, ПРАЙМ

В Кремле опровергли сообщения о планах по мобилизации 300 тысяч человек

Планов по призыву 300 тысяч человек в российскую армию до конца 2026 года нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T18:36+0300

2026-09-18T18:36+0300

2026-09-18T18:36+0300

общество

россия

дмитрий песков

госдума

мобилизация

https://cdnn.1prime.ru/img/84081/56/840815697_0:313:3072:2041_1920x0_80_0_0_f39e23c5e567222a691c2c68eb002232.jpg

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Планов по призыву 300 тысяч человек в российскую армию до конца 2026 года нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее агентство Блумберг писало о якобы планах "скрытой мобилизации" в России после парламентских выборов, в рамках которой планируется призвать 300 тысяч человек до конца 2026 года. "Нет. Таких планов нет", - сказал Песков RTVI, комментируя сообщение агентства. Президент России Владимир Путин ранее назвал вбросами информацию о якобы планируемой мобилизации в РФ, отметив, что это попытка противника повлиять на результаты голосования на выборах в Госдуму.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, дмитрий песков, госдума, мобилизация