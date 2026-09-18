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Продажи редьки и малины выросли в 2 и 1,5 раза в начале сезона простуд

Продажи редьки и малины выросли в 2 и 1,5 раза в начале сезона простуд - 18.09.2026, ПРАЙМ

Продажи редьки и малины выросли в 2 и 1,5 раза в начале сезона простуд

Продажи редьки выросли в 2 раза, а малины - в 1,5 раза за первые две недели сентября на фоне сезонного подъема заболеваемости, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T10:28+0300

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2026-09-18T10:35+0300

бизнес

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Продажи редьки выросли в 2 раза, а малины - в 1,5 раза за первые две недели сентября на фоне сезонного подъема заболеваемости, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу торговой сети "Ашан". "В первые две недели сентября зафиксирован кратный рост спроса на народные средства от простуды. Продажи редьки увеличились в 2 раза, а малины - в 1,5 раза", - пишет издание. В материале отмечается, что тенденция связана с сезонным подъемом заболеваемости: осенью растет потребность в профилактике и средствах от простуды. По данным издания, также вырос интерес к цитрусовым: продажи апельсинов поднялись за две недели на 20%, лимонов - на 10%. Уточняется, что спрос на малиновое варенье увеличился на 7%, а на бумажные платочки - на 10%. В годовом выражении продажи малины выросли в 1,5 раза, варенья - почти в 2 раза, что говорит о раннем начале сезона простуд, пишет "Газета.Ru".

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