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Профсоюзы рассказали, как избежать проблем с работодателем - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Профсоюзы рассказали, как избежать проблем с работодателем
Профсоюзы рассказали, как избежать проблем с работодателем - 18.09.2026, ПРАЙМ
Профсоюзы рассказали, как избежать проблем с работодателем
Работодатель не обязан оплачивать время вынужденного отсутствия на работе, если россиянин задержался после отпуска из-за переноса или отмены рейса, сообщили РИА | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T09:55+0300
2026-09-18T09:55+0300
бизнес
общество
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Работодатель не обязан оплачивать время вынужденного отсутствия на работе, если россиянин задержался после отпуска из-за переноса или отмены рейса, сообщили РИА Новости в департаменте коммуникаций Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). "Застрять вдалеке от дома и работы можно и при возвращении из отпуска. Обратите внимание - время "вынужденного отпуска" работодатель не оплачивает", - говорится в сообщении. Уточняется, что сотруднику следует сразу предупредить начальника о задержке и ее причине, а также получить у перевозчика документ, подтверждающий опоздание, отмену или перенос рейса. Это поможет избежать проблем с работодателем. После возвращения на работу необходимо написать объяснительную. "Если работодатель объяснительную не запросил или не дал два рабочих дня на ее написание, решение о дисциплинарном взыскании можно будет оспорить в суде", - говорится в сообщении. Кроме того, как отметили в департаменте, при задержке или отмене рейса во время рабочей командировки ситуация другая. Работодатель должен продлить командировку приказом, указав новые сроки. За дни задержки сотруднику сохраняется средний заработок, начисляются суточные и возмещаются расходы на проживание.
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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бизнес, общество
Бизнес, Общество
09:55 18.09.2026
 
Профсоюзы рассказали, как избежать проблем с работодателем

ФНПР: работодатель не обязан оплачивать время вынужденного отсутствия на работе

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Работодатель не обязан оплачивать время вынужденного отсутствия на работе, если россиянин задержался после отпуска из-за переноса или отмены рейса, сообщили РИА Новости в департаменте коммуникаций Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).
"Застрять вдалеке от дома и работы можно и при возвращении из отпуска. Обратите внимание - время "вынужденного отпуска" работодатель не оплачивает", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сотруднику следует сразу предупредить начальника о задержке и ее причине, а также получить у перевозчика документ, подтверждающий опоздание, отмену или перенос рейса. Это поможет избежать проблем с работодателем.
После возвращения на работу необходимо написать объяснительную. "Если работодатель объяснительную не запросил или не дал два рабочих дня на ее написание, решение о дисциплинарном взыскании можно будет оспорить в суде", - говорится в сообщении.
Кроме того, как отметили в департаменте, при задержке или отмене рейса во время рабочей командировки ситуация другая. Работодатель должен продлить командировку приказом, указав новые сроки. За дни задержки сотруднику сохраняется средний заработок, начисляются суточные и возмещаются расходы на проживание.
 
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