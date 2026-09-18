https://1prime.ru/20260918/profsojuzy-873414775.html
Профсоюзы рассказали, как избежать проблем с работодателем
Профсоюзы рассказали, как избежать проблем с работодателем - 18.09.2026, ПРАЙМ
Профсоюзы рассказали, как избежать проблем с работодателем
Работодатель не обязан оплачивать время вынужденного отсутствия на работе, если россиянин задержался после отпуска из-за переноса или отмены рейса, сообщили РИА | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T09:55+0300
2026-09-18T09:55+0300
2026-09-18T09:55+0300
бизнес
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873414775.jpg?1789714523
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Работодатель не обязан оплачивать время вынужденного отсутствия на работе, если россиянин задержался после отпуска из-за переноса или отмены рейса, сообщили РИА Новости в департаменте коммуникаций Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).
"Застрять вдалеке от дома и работы можно и при возвращении из отпуска. Обратите внимание - время "вынужденного отпуска" работодатель не оплачивает", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сотруднику следует сразу предупредить начальника о задержке и ее причине, а также получить у перевозчика документ, подтверждающий опоздание, отмену или перенос рейса. Это поможет избежать проблем с работодателем.
После возвращения на работу необходимо написать объяснительную. "Если работодатель объяснительную не запросил или не дал два рабочих дня на ее написание, решение о дисциплинарном взыскании можно будет оспорить в суде", - говорится в сообщении.
Кроме того, как отметили в департаменте, при задержке или отмене рейса во время рабочей командировки ситуация другая. Работодатель должен продлить командировку приказом, указав новые сроки. За дни задержки сотруднику сохраняется средний заработок, начисляются суточные и возмещаются расходы на проживание.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество
Профсоюзы рассказали, как избежать проблем с работодателем
ФНПР: работодатель не обязан оплачивать время вынужденного отсутствия на работе
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Работодатель не обязан оплачивать время вынужденного отсутствия на работе, если россиянин задержался после отпуска из-за переноса или отмены рейса, сообщили РИА Новости в департаменте коммуникаций Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).
"Застрять вдалеке от дома и работы можно и при возвращении из отпуска. Обратите внимание - время "вынужденного отпуска" работодатель не оплачивает", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сотруднику следует сразу предупредить начальника о задержке и ее причине, а также получить у перевозчика документ, подтверждающий опоздание, отмену или перенос рейса. Это поможет избежать проблем с работодателем.
После возвращения на работу необходимо написать объяснительную. "Если работодатель объяснительную не запросил или не дал два рабочих дня на ее написание, решение о дисциплинарном взыскании можно будет оспорить в суде", - говорится в сообщении.
Кроме того, как отметили в департаменте, при задержке или отмене рейса во время рабочей командировки ситуация другая. Работодатель должен продлить командировку приказом, указав новые сроки. За дни задержки сотруднику сохраняется средний заработок, начисляются суточные и возмещаются расходы на проживание.