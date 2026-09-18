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Путин рассказал о программе социальной газификации

Путин рассказал о программе социальной газификации - 18.09.2026, ПРАЙМ

Путин рассказал о программе социальной газификации

Программа социальной газификации, реализуемая в России с 2021 года, дополнительно охватила детские сады, школы и фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) в... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T17:30+0300

2026-09-18T17:30+0300

2026-09-18T17:35+0300

россия

общество

владимир путин

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Программа социальной газификации, реализуемая в России с 2021 года, дополнительно охватила детские сады, школы и фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) в регионах, заявил президент РФ Владимир Путин. В пятницу глава государства в формате видеоконференции принимает участие в открытии объектов социальной газификации в различных регионах России. "Программа социальной газификации дополнительно охватила школы, детские сады и фельдшерско-акушерские пункты, а также садовые товарищества в черте населенных пунктов", - сказал Путин. Президент отметил, что в стране газифицированы уже более 400 котельных, медицинских и образовательных учреждений. Для 13 миллионов граждан введены субсидии на покупку газового оборудования и проведения работ на земельных участках. "В том числе такой поддержкой могут воспользоваться многодетные семьи, участники специальной военной операции и члены их семей, люди с низкими, небольшими доходами, а также инвалиды первой группы и семьи, воспитывающие детей-инвалидов", - добавил Путин.Он обратил внимание, что программа социальной газификации является бессрочной, и добавил, что по ней более 1,6 миллиона российских домовладений получили возможность доступа к газоснабжению.Программа социальной газификации была запущена в 2021 году. Благодаря ей у россиян появилась возможность бесплатно провести газ до границ своих участков в населенных пунктах, расположенных в сельской местности. Льготным категориям граждан государство помогает подвести газ к домам.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , владимир путин