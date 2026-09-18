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Ведерников рассказал о капитальном ремонте аэропорта Пскова

Ведерников рассказал о капитальном ремонте аэропорта Пскова - 18.09.2026, ПРАЙМ

Ведерников рассказал о капитальном ремонте аэропорта Пскова

После открытия нового терминала прилета в аэропорту Пскова планируется провести капремонт действующих терминала и авиавокзала, что позволит увеличить... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T20:17+0300

2026-09-18T20:17+0300

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МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. После открытия нового терминала прилета в аэропорту Пскова планируется провести капремонт действующих терминала и авиавокзала, что позволит увеличить пассажиропоток до 500 тысяч человек в год, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. В пятницу президент России Владимир Путин принял участие по видеосвязи в открытии новых терминалов в аэропортах Барнаула, Оренбурга и Пскова, а также обновленной аэродромной инфраструктуры в Махачкале и Южно-Сахалинске. "Как недавно вам докладывал, во исполнение вашего поручения мы возобновили авиасообщение. На сегодняшний день это практически 150 тысяч пассажиров в год. И, безусловно, это требует приведения в порядок и модернизации, развития инфраструктуры", – сказал Ведерников Путину на презентации новых объектов гражданской авиации в режиме видеоконференции. "Следующий этап – мы ставим под капремонт существующий терминал, существующий авиавокзал, (который – ред.) за 50 лет своего существования вообще никогда не видел капитального ремонта", – продолжил губернатор. Он добавил, что это даст дополнительные возможности для увеличения пассажиропотоков: и в перспективе можно будет принимать до 500 тысяч пассажиров в год. Также глава Псковской области выразил слова благодарности президенту, Минтрансу и холдингу "Новапорт". В аэропорту Пскова имени княгини Ольги построен новый пассажирский терминал площадью более шести тысяч "квадратов", его пропускная способность составляет 150 пассажиров в час. Терминал позволил разделить пассажиропотоки и организовать отдельные зоны прилета и получения багажа.

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бизнес, россия, псков, оренбург, махачкала, владимир путин, новапорт