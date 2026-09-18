Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ведерников рассказал о капитальном ремонте аэропорта Пскова - 18.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260918/pskov-873448401.html
Ведерников рассказал о капитальном ремонте аэропорта Пскова
Ведерников рассказал о капитальном ремонте аэропорта Пскова - 18.09.2026, ПРАЙМ
Ведерников рассказал о капитальном ремонте аэропорта Пскова
После открытия нового терминала прилета в аэропорту Пскова планируется провести капремонт действующих терминала и авиавокзала, что позволит увеличить... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T20:17+0300
2026-09-18T20:22+0300
бизнес
россия
псков
оренбург
махачкала
владимир путин
новапорт
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873448401.jpg?1789752122
МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. После открытия нового терминала прилета в аэропорту Пскова планируется провести капремонт действующих терминала и авиавокзала, что позволит увеличить пассажиропоток до 500 тысяч человек в год, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. В пятницу президент России Владимир Путин принял участие по видеосвязи в открытии новых терминалов в аэропортах Барнаула, Оренбурга и Пскова, а также обновленной аэродромной инфраструктуры в Махачкале и Южно-Сахалинске. "Как недавно вам докладывал, во исполнение вашего поручения мы возобновили авиасообщение. На сегодняшний день это практически 150 тысяч пассажиров в год. И, безусловно, это требует приведения в порядок и модернизации, развития инфраструктуры", – сказал Ведерников Путину на презентации новых объектов гражданской авиации в режиме видеоконференции. "Следующий этап – мы ставим под капремонт существующий терминал, существующий авиавокзал, (который – ред.) за 50 лет своего существования вообще никогда не видел капитального ремонта", – продолжил губернатор. Он добавил, что это даст дополнительные возможности для увеличения пассажиропотоков: и в перспективе можно будет принимать до 500 тысяч пассажиров в год. Также глава Псковской области выразил слова благодарности президенту, Минтрансу и холдингу "Новапорт". В аэропорту Пскова имени княгини Ольги построен новый пассажирский терминал площадью более шести тысяч "квадратов", его пропускная способность составляет 150 пассажиров в час. Терминал позволил разделить пассажиропотоки и организовать отдельные зоны прилета и получения багажа.
псков
оренбург
махачкала
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, псков, оренбург, махачкала, владимир путин, новапорт
Бизнес, РОССИЯ, Псков, Оренбург, Махачкала, Владимир Путин, Новапорт
20:17 18.09.2026 (обновлено: 20:22 18.09.2026)
 
Ведерников рассказал о капитальном ремонте аэропорта Пскова

Ведерников: капремонт аэропорта Пскова позволит ему принимать до 500 тысяч человек в год

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. После открытия нового терминала прилета в аэропорту Пскова планируется провести капремонт действующих терминала и авиавокзала, что позволит увеличить пассажиропоток до 500 тысяч человек в год, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
В пятницу президент России Владимир Путин принял участие по видеосвязи в открытии новых терминалов в аэропортах Барнаула, Оренбурга и Пскова, а также обновленной аэродромной инфраструктуры в Махачкале и Южно-Сахалинске.
"Как недавно вам докладывал, во исполнение вашего поручения мы возобновили авиасообщение. На сегодняшний день это практически 150 тысяч пассажиров в год. И, безусловно, это требует приведения в порядок и модернизации, развития инфраструктуры", – сказал Ведерников Путину на презентации новых объектов гражданской авиации в режиме видеоконференции.
"Следующий этап – мы ставим под капремонт существующий терминал, существующий авиавокзал, (который – ред.) за 50 лет своего существования вообще никогда не видел капитального ремонта", – продолжил губернатор.
Он добавил, что это даст дополнительные возможности для увеличения пассажиропотоков: и в перспективе можно будет принимать до 500 тысяч пассажиров в год. Также глава Псковской области выразил слова благодарности президенту, Минтрансу и холдингу "Новапорт".
В аэропорту Пскова имени княгини Ольги построен новый пассажирский терминал площадью более шести тысяч "квадратов", его пропускная способность составляет 150 пассажиров в час. Терминал позволил разделить пассажиропотоки и организовать отдельные зоны прилета и получения багажа.
 
БизнесРОССИЯПсковОренбургМахачкалаВладимир ПутинНовапорт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала