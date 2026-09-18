https://1prime.ru/20260918/putin-873416274.html
ВЦИОМ: Путину доверяют 74,2% россиян, работу одобряют 70,1%
ВЦИОМ: Путину доверяют 74,2% россиян, работу одобряют 70,1% - 18.09.2026, ПРАЙМ
ВЦИОМ: Путину доверяют 74,2% россиян, работу одобряют 70,1%
Большинство (74,2%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 70,1% респондентов одобряют его работу на посту главы государства, следует из результатов... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T10:42+0300
2026-09-18T10:42+0300
2026-09-18T10:42+0300
россия
вциом
общество
владимир путин
михаил мишустин
выборы
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/82861/28/828612881_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_23765bdb5b604f35dab6f4c6ebf9ccb1.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Большинство (74,2%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 70,1% респондентов одобряют его работу на посту главы государства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте.По данным опроса, 74,2% респондентов заявили, что доверяют Путину, недоверие главе государства выразили 20,5%. Кроме того, 70,1% граждан РФ одобряют его деятельность на посту президента, не одобряют - 18,8%.Работу правительства России одобряют 48,3% опрошенных, не одобряют - 22,4% При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 54,6% респондентов, 23,2% сказали, что не доверяют ему.Инициативный всероссийский опрос "Бином ВЦИОМ" проведен 7-13 сентября среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса — комбинированная выборка: 50% телефонных интервью по технологии "Спутник" и 50% по маршрутной выборке. Предельная погрешность составляет 2,5%.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82861/28/828612881_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5dbf4d72932e0c10dca9b4e130153093.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вциом, общество , владимир путин, михаил мишустин, выборы, госдума
РОССИЯ, ВЦИОМ, Общество , Владимир Путин, Михаил Мишустин, Выборы, Госдума
ВЦИОМ: Путину доверяют 74,2% россиян, работу одобряют 70,1%
ВЦИОМ: заботу президента одобряют 70,1%, Мишустину доверяют 54,6%, правительство — 48,3%