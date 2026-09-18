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ВЦИОМ: Путину доверяют 74,2% россиян, работу одобряют 70,1%

ВЦИОМ: Путину доверяют 74,2% россиян, работу одобряют 70,1% - 18.09.2026, ПРАЙМ

ВЦИОМ: Путину доверяют 74,2% россиян, работу одобряют 70,1%

Большинство (74,2%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 70,1% респондентов одобряют его работу на посту главы государства, следует из результатов... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T10:42+0300

2026-09-18T10:42+0300

2026-09-18T10:42+0300

россия

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Большинство (74,2%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 70,1% респондентов одобряют его работу на посту главы государства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте.По данным опроса, 74,2% респондентов заявили, что доверяют Путину, недоверие главе государства выразили 20,5%. Кроме того, 70,1% граждан РФ одобряют его деятельность на посту президента, не одобряют - 18,8%.Работу правительства России одобряют 48,3% опрошенных, не одобряют - 22,4% При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 54,6% респондентов, 23,2% сказали, что не доверяют ему.Инициативный всероссийский опрос "Бином ВЦИОМ" проведен 7-13 сентября среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса — комбинированная выборка: 50% телефонных интервью по технологии "Спутник" и 50% по маршрутной выборке. Предельная погрешность составляет 2,5%.

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россия, вциом, общество , владимир путин, михаил мишустин, выборы, госдума