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Путин проголосовал на выборах в Госдуму онлайн

Путин проголосовал на выборах в Госдуму онлайн - 18.09.2026, ПРАЙМ

Путин проголосовал на выборах в Госдуму онлайн

Президент России Владимир Путин в онлайн-формате проголосовал на выборах в Государственную Думу. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T14:59+0300

2026-09-18T14:59+0300

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в онлайн-формате проголосовал на выборах в Государственную Думу.Путин голосовал в своем кабинете в Кремле. Глава государства заполнил бюллетень на компьютере. "Не ошибешься", - сказал при этом Путин."Спасибо, вы успешно проголосовали!" - высветилось на экране.Глава государства в шестой раз выбрал электронную форму голосования, он проголосовал из своего кабинета в Кремле. Впервые онлайн Путин проголосовал на прошлых выборах в Госдуму в сентябре 2021 года. Через год глава государства дистанционно отдал свой голос на выборах муниципальных депутатов, в 2023 – на выборах мэра Москвы. В марте 2024 Путин выбрал онлайн-формат чтобы проголосовать на выборах президента, а в сентябре того же года из своей резиденции в Ново-Огарево проголосовал на выборах в Мосгордуму.Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборами стартовали 18 сентября. Голосование продлится три дня - до 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

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россия, общество , москва, владимир путин, госдума