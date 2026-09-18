Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин проголосовал на выборах в Госдуму онлайн - 18.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260918/putin-873428749.html
Путин проголосовал на выборах в Госдуму онлайн
Путин проголосовал на выборах в Госдуму онлайн - 18.09.2026, ПРАЙМ
Путин проголосовал на выборах в Госдуму онлайн
Президент России Владимир Путин в онлайн-формате проголосовал на выборах в Государственную Думу. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T14:59+0300
2026-09-18T15:00+0300
россия
общество
москва
владимир путин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/12/873428598_0:97:3296:1951_1920x0_80_0_0_2363fa8d30ff9c9c25596149f2b8f31a.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в онлайн-формате проголосовал на выборах в Государственную Думу.Путин голосовал в своем кабинете в Кремле. Глава государства заполнил бюллетень на компьютере. "Не ошибешься", - сказал при этом Путин."Спасибо, вы успешно проголосовали!" - высветилось на экране.Глава государства в шестой раз выбрал электронную форму голосования, он проголосовал из своего кабинета в Кремле. Впервые онлайн Путин проголосовал на прошлых выборах в Госдуму в сентябре 2021 года. Через год глава государства дистанционно отдал свой голос на выборах муниципальных депутатов, в 2023 – на выборах мэра Москвы. В марте 2024 Путин выбрал онлайн-формат чтобы проголосовать на выборах президента, а в сентябре того же года из своей резиденции в Ново-Огарево проголосовал на выборах в Мосгордуму.Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборами стартовали 18 сентября. Голосование продлится три дня - до 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/12/873428598_284:0:3013:2047_1920x0_80_0_0_19f00e932ec5c672a574fbc315276eea.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , москва, владимир путин, госдума
РОССИЯ, Общество , МОСКВА, Владимир Путин, Госдума
14:59 18.09.2026 (обновлено: 15:00 18.09.2026)
 
Путин проголосовал на выборах в Госдуму онлайн

Президент Путин проголосовал на выборах в Государственную Думу в онлайн-формате

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин проголосовал на выборах депутатов в Госдуму РФ
Президент Владимир Путин проголосовал на выборах депутатов в Госдуму РФ
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в онлайн-формате проголосовал на выборах в Государственную Думу.
Путин голосовал в своем кабинете в Кремле. Глава государства заполнил бюллетень на компьютере. "Не ошибешься", - сказал при этом Путин.
"Спасибо, вы успешно проголосовали!" - высветилось на экране.
Глава государства в шестой раз выбрал электронную форму голосования, он проголосовал из своего кабинета в Кремле. Впервые онлайн Путин проголосовал на прошлых выборах в Госдуму в сентябре 2021 года. Через год глава государства дистанционно отдал свой голос на выборах муниципальных депутатов, в 2023 – на выборах мэра Москвы. В марте 2024 Путин выбрал онлайн-формат чтобы проголосовать на выборах президента, а в сентябре того же года из своей резиденции в Ново-Огарево проголосовал на выборах в Мосгордуму.
Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборами стартовали 18 сентября. Голосование продлится три дня - до 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
 
РОССИЯОбществоМОСКВАВладимир ПутинГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала