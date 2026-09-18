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Путин принял участие в открытии новых авиатерминалов в регионах России

Путин принял участие в открытии новых авиатерминалов в регионах России - 18.09.2026, ПРАЙМ

Путин принял участие в открытии новых авиатерминалов в регионах России

Президент России Владимир Путин принял участие в открытии новых терминалов в аэропортах Барнаула, Оренбурга и Пскова, а также обновленной аэродромной... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T16:07+0300

2026-09-18T16:07+0300

2026-09-18T16:07+0300

бизнес

россия

псков

махачкала

южно-сахалинск

владимир путин

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин принял участие в открытии новых терминалов в аэропортах Барнаула, Оренбурга и Пскова, а также обновленной аэродромной инфраструктуры в Махачкале и Южно-Сахалинске. Глава государства принял участие в мероприятии по видеосвязи. В числе открытых объектов новый пассажирский терминал в аэропорту Барнаула имени Г.С. Титова с пропускной способностью до 600 пассажиров в час. Отмечается, что комплекс будет способствовать росту туристической привлекательности региона: прогнозируемый пассажиропоток к 2030 году увеличится до 875,5 тысячи. Новый терминал в аэропорту Оренбурга имени Ю.А. Гагарина в 3,5 раза больше старого аэровокзала. Ввод нового терминала уже увеличил пропускную способность аэропорта с 280 до 1 тысячи пассажиров в час. Также новый терминал открывается в аэропорту Пскова имени княгини Ольги. В аэропорту Махачкалы имени А.-Х. Султана введены в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса (ВПП) и командно-диспетчерский пункт (КДП). Протяженность ВПП составляет 3,2 км. Проект также предусматривает реконструкцию перрона на 16 воздушных судов и установку светосигнального и метеорологического оборудования для приема любых воздушных судов в сложных условиях. После запуска новых объектов пропускная способность аэропорта должна увеличиться в 1,5 раза – с 2,7 до 4 миллионов пассажиров в год. После модернизации воздушного пункта пропуска в аэропорту Южно-Сахалинска в 2024–2026 годах его пропускная способность выросла до 600 пассажиров в час. В рамках проекта были установлены 20 кабин паспортного контроля, включая 10 автоматизированных кабин системы "Сапсан" для прохождения контроля с использованием биометрии. Проект направлен на развитие международного туризма. Маршрутная сеть включает рейсы в Пекин, Харбин и Шанхай. Финансирование обеспечено из федерального бюджета.

псков

махачкала

южно-сахалинск

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бизнес, россия, псков, махачкала, южно-сахалинск, владимир путин