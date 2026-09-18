Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин принял участие в открытии новых авиатерминалов в регионах России - 18.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260918/putin-873432100.html
Путин принял участие в открытии новых авиатерминалов в регионах России
Путин принял участие в открытии новых авиатерминалов в регионах России - 18.09.2026, ПРАЙМ
Путин принял участие в открытии новых авиатерминалов в регионах России
Президент России Владимир Путин принял участие в открытии новых терминалов в аэропортах Барнаула, Оренбурга и Пскова, а также обновленной аэродромной... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T16:07+0300
2026-09-18T16:07+0300
бизнес
россия
псков
махачкала
южно-сахалинск
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873432100.jpg?1789736858
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин принял участие в открытии новых терминалов в аэропортах Барнаула, Оренбурга и Пскова, а также обновленной аэродромной инфраструктуры в Махачкале и Южно-Сахалинске. Глава государства принял участие в мероприятии по видеосвязи. В числе открытых объектов новый пассажирский терминал в аэропорту Барнаула имени Г.С. Титова с пропускной способностью до 600 пассажиров в час. Отмечается, что комплекс будет способствовать росту туристической привлекательности региона: прогнозируемый пассажиропоток к 2030 году увеличится до 875,5 тысячи. Новый терминал в аэропорту Оренбурга имени Ю.А. Гагарина в 3,5 раза больше старого аэровокзала. Ввод нового терминала уже увеличил пропускную способность аэропорта с 280 до 1 тысячи пассажиров в час. Также новый терминал открывается в аэропорту Пскова имени княгини Ольги. В аэропорту Махачкалы имени А.-Х. Султана введены в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса (ВПП) и командно-диспетчерский пункт (КДП). Протяженность ВПП составляет 3,2 км. Проект также предусматривает реконструкцию перрона на 16 воздушных судов и установку светосигнального и метеорологического оборудования для приема любых воздушных судов в сложных условиях. После запуска новых объектов пропускная способность аэропорта должна увеличиться в 1,5 раза – с 2,7 до 4 миллионов пассажиров в год. После модернизации воздушного пункта пропуска в аэропорту Южно-Сахалинска в 2024–2026 годах его пропускная способность выросла до 600 пассажиров в час. В рамках проекта были установлены 20 кабин паспортного контроля, включая 10 автоматизированных кабин системы "Сапсан" для прохождения контроля с использованием биометрии. Проект направлен на развитие международного туризма. Маршрутная сеть включает рейсы в Пекин, Харбин и Шанхай. Финансирование обеспечено из федерального бюджета.
псков
махачкала
южно-сахалинск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, псков, махачкала, южно-сахалинск, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, Псков, Махачкала, Южно-Сахалинск, Владимир Путин
16:07 18.09.2026
 

Путин принял участие в открытии новых авиатерминалов в регионах России

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин принял участие в открытии новых терминалов в аэропортах Барнаула, Оренбурга и Пскова, а также обновленной аэродромной инфраструктуры в Махачкале и Южно-Сахалинске.
Глава государства принял участие в мероприятии по видеосвязи.
В числе открытых объектов новый пассажирский терминал в аэропорту Барнаула имени Г.С. Титова с пропускной способностью до 600 пассажиров в час. Отмечается, что комплекс будет способствовать росту туристической привлекательности региона: прогнозируемый пассажиропоток к 2030 году увеличится до 875,5 тысячи.
Новый терминал в аэропорту Оренбурга имени Ю.А. Гагарина в 3,5 раза больше старого аэровокзала. Ввод нового терминала уже увеличил пропускную способность аэропорта с 280 до 1 тысячи пассажиров в час. Также новый терминал открывается в аэропорту Пскова имени княгини Ольги.
В аэропорту Махачкалы имени А.-Х. Султана введены в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса (ВПП) и командно-диспетчерский пункт (КДП). Протяженность ВПП составляет 3,2 км. Проект также предусматривает реконструкцию перрона на 16 воздушных судов и установку светосигнального и метеорологического оборудования для приема любых воздушных судов в сложных условиях. После запуска новых объектов пропускная способность аэропорта должна увеличиться в 1,5 раза – с 2,7 до 4 миллионов пассажиров в год.
После модернизации воздушного пункта пропуска в аэропорту Южно-Сахалинска в 2024–2026 годах его пропускная способность выросла до 600 пассажиров в час. В рамках проекта были установлены 20 кабин паспортного контроля, включая 10 автоматизированных кабин системы "Сапсан" для прохождения контроля с использованием биометрии. Проект направлен на развитие международного туризма. Маршрутная сеть включает рейсы в Пекин, Харбин и Шанхай. Финансирование обеспечено из федерального бюджета.
 
БизнесРОССИЯПсковМахачкалаЮжно-СахалинскВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала