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Путин поучаствовал в церемонии подписания договора поставок самолетов МС-21 - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Путин поучаствовал в церемонии подписания договора поставок самолетов МС-21
Путин поучаствовал в церемонии подписания договора поставок самолетов МС-21 - 18.09.2026, ПРАЙМ
Путин поучаствовал в церемонии подписания договора поставок самолетов МС-21
Президент России Владимир Путин в пятницу принял участие в церемонии подписания документов на поставку самолетов МС-21-310 для группы "Аэрофлот", передает... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T16:15+0300
2026-09-18T16:15+0300
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антон алиханов
аэрофлот
оак
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в пятницу принял участие в церемонии подписания документов на поставку самолетов МС-21-310 для группы "Аэрофлот", передает корреспондент РИА Новости. Президент принял участие в церемонии подписания. Также в ней приняли участие глава Минпромторга Антон Алиханов, глава Минтранса Андрей Никитин, гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский, гендиректор ПАО "ОАК" Вадим Бадеха, гендиректор АО "ОДК" Александр Грачев и гендиректор ООО "Авиакапитал-Сервис" Роман Пахомов. Пакет договоров подразумевает поставку и лизинг 90 самолетов МС-21-310 для группы "Аэрофлот", а также полное техническое сопровождение 108 воздушных судов - 90 новых и 18 ранее законтрактованных. Ожидается, что 90 самолетов по новым договоренностям будут поставлены в 2029-2032 годах, а еще 18 самолетов по уже ранее заключенным контрактам должны поступить в "Аэрофлот" в 2027-2028 годах. Сегодня на Иркутском авиационном заводе в разных стадиях производства находятся 17 самолетов МС-21-310, предназначенных для "Аэрофлота". Еще один, первый самолет для заказчика, уже изготовлен. Он совершил первый полет и перебазирован в летно-испытательный и доводочный комплекс в Жуковском - там самолет пройдет проверку на соответствие установленным требованиям. Передача серийных самолетов заказчику начнется в 2027 году после завершения сертификационных испытаний и одобрения их результатов Росавиацией. В дальнейшем планируется наращивание темпов производства - до 36 самолетов в год. МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.
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бизнес, россия, жуковский, антон алиханов, аэрофлот, оак, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, жуковский, Антон Алиханов, Аэрофлот, ОАК, Минпромторг
16:15 18.09.2026
 
Путин поучаствовал в церемонии подписания договора поставок самолетов МС-21

Путин принял участие в церемонии подписания договора поставок "Аэрофлоту" самолетов МС-21

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в пятницу принял участие в церемонии подписания документов на поставку самолетов МС-21-310 для группы "Аэрофлот", передает корреспондент РИА Новости.
Президент принял участие в церемонии подписания. Также в ней приняли участие глава Минпромторга Антон Алиханов, глава Минтранса Андрей Никитин, гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский, гендиректор ПАО "ОАК" Вадим Бадеха, гендиректор АО "ОДК" Александр Грачев и гендиректор ООО "Авиакапитал-Сервис" Роман Пахомов.
Пакет договоров подразумевает поставку и лизинг 90 самолетов МС-21-310 для группы "Аэрофлот", а также полное техническое сопровождение 108 воздушных судов - 90 новых и 18 ранее законтрактованных. Ожидается, что 90 самолетов по новым договоренностям будут поставлены в 2029-2032 годах, а еще 18 самолетов по уже ранее заключенным контрактам должны поступить в "Аэрофлот" в 2027-2028 годах.
Сегодня на Иркутском авиационном заводе в разных стадиях производства находятся 17 самолетов МС-21-310, предназначенных для "Аэрофлота". Еще один, первый самолет для заказчика, уже изготовлен. Он совершил первый полет и перебазирован в летно-испытательный и доводочный комплекс в Жуковском - там самолет пройдет проверку на соответствие установленным требованиям.
Передача серийных самолетов заказчику начнется в 2027 году после завершения сертификационных испытаний и одобрения их результатов Росавиацией. В дальнейшем планируется наращивание темпов производства - до 36 самолетов в год.
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.
 
БизнесРОССИЯжуковскийАнтон АлихановАэрофлотОАКМинпромторг
 
 
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