https://1prime.ru/20260918/putin-873432648.html
Путин: российские авиакомпании должны обеспечиваться поставками самолетов
Путин: российские авиакомпании должны обеспечиваться поставками самолетов - 18.09.2026, ПРАЙМ
Путин: российские авиакомпании должны обеспечиваться поставками самолетов
Российские авиакомпании должны обеспечиваться поставками произведенных в стране самолетов, подчеркнул в пятницу президент РФ Владимир Путин. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T16:16+0300
2026-09-18T16:16+0300
2026-09-18T16:16+0300
бизнес
владимир путин
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Российские авиакомпании должны обеспечиваться поставками произведенных в стране самолетов, подчеркнул в пятницу президент РФ Владимир Путин. "Конечно, нужно наращивать и обновлять парк воздушных судов. Что принципиально - обеспечивать растущие потребности наших авиакомпаний в современной воздушной технике, необходимо делать за счет собственных отечественных разработок. Тем более, что перспективные модели у нас есть, включая среднемагистральный МС-21", - сказал Путин на презентации новых объектов гражданской авиации в режиме видеоконференции.
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бизнес, владимир путин
Путин: российские авиакомпании должны обеспечиваться поставками самолетов
Путин заявил, что российские авиакомпании должны обеспечиваться поставками самолетов