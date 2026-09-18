https://1prime.ru/20260918/putin-873432648.html

Путин: российские авиакомпании должны обеспечиваться поставками самолетов

Путин: российские авиакомпании должны обеспечиваться поставками самолетов - 18.09.2026, ПРАЙМ

Путин: российские авиакомпании должны обеспечиваться поставками самолетов

Российские авиакомпании должны обеспечиваться поставками произведенных в стране самолетов, подчеркнул в пятницу президент РФ Владимир Путин. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T16:16+0300

2026-09-18T16:16+0300

2026-09-18T16:16+0300

бизнес

владимир путин

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Российские авиакомпании должны обеспечиваться поставками произведенных в стране самолетов, подчеркнул в пятницу президент РФ Владимир Путин. "Конечно, нужно наращивать и обновлять парк воздушных судов. Что принципиально - обеспечивать растущие потребности наших авиакомпаний в современной воздушной технике, необходимо делать за счет собственных отечественных разработок. Тем более, что перспективные модели у нас есть, включая среднемагистральный МС-21", - сказал Путин на презентации новых объектов гражданской авиации в режиме видеоконференции.

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бизнес, владимир путин