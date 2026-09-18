https://1prime.ru/20260918/putin-873432811.html
Путин поручил развивать авиационную отрасль в России
Путин поручил развивать авиационную отрасль в России - 18.09.2026, ПРАЙМ
Путин поручил развивать авиационную отрасль в России
Президент России Владимир Путин поручил на системной основе развивать авиационную отрасль в России. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T16:16+0300
2026-09-18T16:16+0300
2026-09-18T16:16+0300
промышленность
бизнес
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил на системной основе развивать авиационную отрасль в России. "Чтобы обеспечить спрос граждан на авиаперевозки, требуется и дальше системно последовательно развивать отрасль. Обязательно будем этим заниматься системно", - сказал Путин во время презентации новых авиатерминалов в регионах России.
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промышленность, бизнес, россия, владимир путин
Промышленность, Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин
Путин поручил развивать авиационную отрасль в России
Путин поручил на системной основе развивать авиационную отрасль в России