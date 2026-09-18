https://1prime.ru/20260918/putin-873432811.html

Путин поручил развивать авиационную отрасль в России

Путин поручил развивать авиационную отрасль в России - 18.09.2026, ПРАЙМ

Путин поручил развивать авиационную отрасль в России

Президент России Владимир Путин поручил на системной основе развивать авиационную отрасль в России. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T16:16+0300

2026-09-18T16:16+0300

2026-09-18T16:16+0300

промышленность

бизнес

россия

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873432811.jpg?1789737414

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил на системной основе развивать авиационную отрасль в России. "Чтобы обеспечить спрос граждан на авиаперевозки, требуется и дальше системно последовательно развивать отрасль. Обязательно будем этим заниматься системно", - сказал Путин во время презентации новых авиатерминалов в регионах России.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, бизнес, россия, владимир путин