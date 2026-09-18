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Поставки самолетов МС-21 "Аэрофлоту" начнутся в 2027 году
Поставки самолетов МС-21 "Аэрофлоту" начнутся в 2027 году - 18.09.2026, ПРАЙМ
Поставки самолетов МС-21 "Аэрофлоту" начнутся в 2027 году
Поставки самолетов МС-21 "Аэрофлоту" должны начать в 2027 году, заявил президент России Владимир Путин. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T16:17+0300
2026-09-18T16:17+0300
2026-09-18T16:17+0300
бизнес
россия
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аэрофлот
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Поставки самолетов МС-21 "Аэрофлоту" должны начать в 2027 году, заявил президент России Владимир Путин. "Перспективные модели у нас есть, включая среднемагистральные МС-21. Сейчас в производстве находятся 18 таких машин. Их поставки "Аэрофлоту" должны начаться уже в следующем году", - сказал Путин на презентации новых объектов гражданской авиации в режиме видеоконференции.
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Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин, Аэрофлот
Поставки самолетов МС-21 "Аэрофлоту" начнутся в 2027 году
Путин заявил, что поставки самолетов МС-21 "Аэрофлоту" начнутся в 2027 году