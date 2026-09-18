https://1prime.ru/20260918/putin-873433026.html

Поставки самолетов МС-21 "Аэрофлоту" начнутся в 2027 году

Поставки самолетов МС-21 "Аэрофлоту" начнутся в 2027 году - 18.09.2026, ПРАЙМ

Поставки самолетов МС-21 "Аэрофлоту" начнутся в 2027 году

Поставки самолетов МС-21 "Аэрофлоту" должны начать в 2027 году, заявил президент России Владимир Путин. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T16:17+0300

2026-09-18T16:17+0300

2026-09-18T16:17+0300

бизнес

россия

владимир путин

аэрофлот

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873433026.jpg?1789737476

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Поставки самолетов МС-21 "Аэрофлоту" должны начать в 2027 году, заявил президент России Владимир Путин. "Перспективные модели у нас есть, включая среднемагистральные МС-21. Сейчас в производстве находятся 18 таких машин. Их поставки "Аэрофлоту" должны начаться уже в следующем году", - сказал Путин на презентации новых объектов гражданской авиации в режиме видеоконференции.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, владимир путин, аэрофлот