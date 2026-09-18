https://1prime.ru/20260918/putin-873433218.html

Путин приветствовал участие бизнеса в развитии аэропортов России

Путин приветствовал участие бизнеса в развитии аэропортов России - 18.09.2026, ПРАЙМ

Путин приветствовал участие бизнеса в развитии аэропортов России

Президент России Владимир Путин в пятницу поприветствовал участие бизнеса в развитии аэропортов страны. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T16:19+0300

2026-09-18T16:19+0300

2026-09-18T16:19+0300

бизнес

россия

владимир путин

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в пятницу поприветствовал участие бизнеса в развитии аэропортов страны. "Отмечу, что эта работа ведется как за счет государства, так и возможностей бизнеса. И такую практику можно только приветствовать. Инвесторам продолжим оказывать всю необходимую помощь. ", - сказал Путин в ходе церемонии открытия новых авиатерминалов в регионах России.

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бизнес, россия, владимир путин