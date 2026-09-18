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Путин приветствовал участие бизнеса в развитии аэропортов России
Путин приветствовал участие бизнеса в развитии аэропортов России - 18.09.2026, ПРАЙМ
Путин приветствовал участие бизнеса в развитии аэропортов России
Президент России Владимир Путин в пятницу поприветствовал участие бизнеса в развитии аэропортов страны. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T16:19+0300
2026-09-18T16:19+0300
2026-09-18T16:19+0300
бизнес
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в пятницу поприветствовал участие бизнеса в развитии аэропортов страны. "Отмечу, что эта работа ведется как за счет государства, так и возможностей бизнеса. И такую практику можно только приветствовать. Инвесторам продолжим оказывать всю необходимую помощь. ", - сказал Путин в ходе церемонии открытия новых авиатерминалов в регионах России.
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бизнес, россия, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин
Путин приветствовал участие бизнеса в развитии аэропортов России
Путин заявил о важности участия бизнеса в развитии аэропортов России