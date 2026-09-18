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Почти 50 млрд рублей выделено в 2025-26 годах на субсидирование авиабилетов
Почти 50 млрд рублей выделено в 2025-26 годах на субсидирование авиабилетов - 18.09.2026, ПРАЙМ
Почти 50 млрд рублей выделено в 2025-26 годах на субсидирование авиабилетов
Почти 50 миллиардов рублей в 2025-2026 годах было выделено для обеспечения доступности авиабилетов в рамках программ государственного субсидирования, заявил... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T16:23+0300
2026-09-18T16:23+0300
2026-09-18T16:23+0300
бизнес
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Почти 50 миллиардов рублей в 2025-2026 годах было выделено для обеспечения доступности авиабилетов в рамках программ государственного субсидирования, заявил президент России Владимир Путин. "Для роста доступности авиабилетов действуют три программы субсидирования по наиболее приоритетным, стратегически значимым направлениям... Могу проинформировать, что на эти цели только за прошлый и текущий годы из федерального бюджета выделено почти 50 миллиардов рублей", - сказал Путин в ходе презентации новых объектов гражданской авиации в режиме видеоконференции. Это позволит перевезти порядка 10 миллионов пассажиров, отметил он.
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бизнес, россия, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин
Почти 50 млрд рублей выделено в 2025-26 годах на субсидирование авиабилетов
Путин: почти 50 млрд рублей выделено в 2025-26 годах на субсидирование авиабилетов