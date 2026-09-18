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Путин рассчитывает, что поставки МС-21 будут идти без задержек - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Путин рассчитывает, что поставки МС-21 будут идти без задержек
Путин рассчитывает, что поставки МС-21 будут идти без задержек - 18.09.2026, ПРАЙМ
Путин рассчитывает, что поставки МС-21 будут идти без задержек
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что поставки самолетов МС-21 в авиакомпании будут идти в строгом соответствии с намеченным графиком, без задержек... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T16:32+0300
2026-09-18T16:37+0300
бизнес
россия
москва
владимир путин
антон алиханов
аэрофлот
минпромторг
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что поставки самолетов МС-21 в авиакомпании будут идти в строгом соответствии с намеченным графиком, без задержек и срывов. Ранее глава государства отметил, что "Аэрофлот" заказывает 90 новых отечественных самолетов МС-21. Первая поставка самолетов МС-21 "Аэрофлоту" по контракту 2023 года на 18 машин ожидается в 2027 году, по новому соглашению на 90 бортов - в 2029 году. "Речь идет о масштабном, долгосрочном контракте, которым будут загружены наши авиастроители, их смежники и подрядчики. Рассчитываю, что его выполнение будет вестись в строгом соответствии с намеченным графиком, без задержек и срывов", - сказал Путин на презентации новых объектов гражданской авиации в режиме видеоконференции. Российский лидер подчеркнул, что от решения этой задачи зависит и рост мобильности населения, и повышение доступности авиаперелетов для россиян, и устойчивая, ритмичная работа авиационного комплекса России. В Москве 18 сентября подписан крупнейший в истории российской гражданской авиации контракт на поставку самолетов МС-21. В торжественной церемонии приняли участие президент России Владимир Путин, а также глава Минпромторга России Антон Алиханов и глава Минтранса России Андрей Никитин.
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бизнес, россия, москва, владимир путин, антон алиханов, аэрофлот, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, Антон Алиханов, Аэрофлот, Минпромторг
16:32 18.09.2026 (обновлено: 16:37 18.09.2026)
 

Путин рассчитывает, что поставки МС-21 будут идти без задержек

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что поставки самолетов МС-21 в авиакомпании будут идти в строгом соответствии с намеченным графиком, без задержек и срывов.
Ранее глава государства отметил, что "Аэрофлот" заказывает 90 новых отечественных самолетов МС-21. Первая поставка самолетов МС-21 "Аэрофлоту" по контракту 2023 года на 18 машин ожидается в 2027 году, по новому соглашению на 90 бортов - в 2029 году.
"Речь идет о масштабном, долгосрочном контракте, которым будут загружены наши авиастроители, их смежники и подрядчики. Рассчитываю, что его выполнение будет вестись в строгом соответствии с намеченным графиком, без задержек и срывов", - сказал Путин на презентации новых объектов гражданской авиации в режиме видеоконференции.
Российский лидер подчеркнул, что от решения этой задачи зависит и рост мобильности населения, и повышение доступности авиаперелетов для россиян, и устойчивая, ритмичная работа авиационного комплекса России.
В Москве 18 сентября подписан крупнейший в истории российской гражданской авиации контракт на поставку самолетов МС-21. В торжественной церемонии приняли участие президент России Владимир Путин, а также глава Минпромторга России Антон Алиханов и глава Минтранса России Андрей Никитин.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАВладимир ПутинАнтон АлихановАэрофлотМинпромторг
 
 
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