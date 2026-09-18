https://1prime.ru/20260918/putin-873434262.html

Путин рассчитывает, что поставки МС-21 будут идти без задержек

Путин рассчитывает, что поставки МС-21 будут идти без задержек - 18.09.2026, ПРАЙМ

Путин рассчитывает, что поставки МС-21 будут идти без задержек

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что поставки самолетов МС-21 в авиакомпании будут идти в строгом соответствии с намеченным графиком, без задержек... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T16:32+0300

2026-09-18T16:32+0300

2026-09-18T16:37+0300

бизнес

россия

москва

владимир путин

антон алиханов

аэрофлот

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873434262.jpg?1789738650

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что поставки самолетов МС-21 в авиакомпании будут идти в строгом соответствии с намеченным графиком, без задержек и срывов. Ранее глава государства отметил, что "Аэрофлот" заказывает 90 новых отечественных самолетов МС-21. Первая поставка самолетов МС-21 "Аэрофлоту" по контракту 2023 года на 18 машин ожидается в 2027 году, по новому соглашению на 90 бортов - в 2029 году. "Речь идет о масштабном, долгосрочном контракте, которым будут загружены наши авиастроители, их смежники и подрядчики. Рассчитываю, что его выполнение будет вестись в строгом соответствии с намеченным графиком, без задержек и срывов", - сказал Путин на презентации новых объектов гражданской авиации в режиме видеоконференции. Российский лидер подчеркнул, что от решения этой задачи зависит и рост мобильности населения, и повышение доступности авиаперелетов для россиян, и устойчивая, ритмичная работа авиационного комплекса России. В Москве 18 сентября подписан крупнейший в истории российской гражданской авиации контракт на поставку самолетов МС-21. В торжественной церемонии приняли участие президент России Владимир Путин, а также глава Минпромторга России Антон Алиханов и глава Минтранса России Андрей Никитин.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, владимир путин, антон алиханов, аэрофлот, минпромторг