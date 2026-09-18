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Путин выразил уверенность, что обновленный аэропорт Махачкалы оценят

Путин выразил уверенность, что обновленный аэропорт Махачкалы оценят - 18.09.2026, ПРАЙМ

Путин выразил уверенность, что обновленный аэропорт Махачкалы оценят

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что обновленный аэропорт Махачкалы наилучшим образом оценят и местные жители, и туристы, и гости. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T16:56+0300

2026-09-18T16:56+0300

2026-09-18T17:01+0300

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что обновленный аэропорт Махачкалы наилучшим образом оценят и местные жители, и туристы, и гости. "Новые возможности, уверен, они будут приняты и жителями Дагестана, и гостями Дагестана, туристами, самым наилучшим образом. Хочу пожелать удачи", - сказал Путин на презентации новых объектов гражданской авиации в режиме видеоконференции. В аэропорту Махачкалы имени А.-Х. Султана введены в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса (ВПП) и командно-диспетчерский пункт (КДП). Протяженность ВПП составляет 3,2 километра. Проект также предусматривает реконструкцию перрона на 16 воздушных судов и установку светосигнального и метеорологического оборудования для приема любых воздушных судов в сложных условиях. После запуска новых объектов пропускная способность аэропорта должна увеличиться в 1,5 раза – с 2,7 до 4 миллионов пассажиров в год.

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бизнес, россия, махачкала, дагестан, владимир путин