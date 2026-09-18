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Путин принял участие в открытии объектов соцгазификации в России
Путин принял участие в открытии объектов соцгазификации в России - 18.09.2026, ПРАЙМ
Путин принял участие в открытии объектов соцгазификации в России
Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии объектов социальной газификации в регионах РФ. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T17:06+0300
2026-09-18T17:06+0300
2026-09-18T17:06+0300
россия
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дмитрий песков
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии объектов социальной газификации в регионах РФ.
Ранее в Кремле называли программу социальной газификации очень важной, отмечая ее значительные результаты. Граждане активно этим пользуются, газ приходит в новые дома, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Газоснабжением в рамках программы будут обеспечены школа и детский дом-интернат в селе Новый Дол Барышского района Ульяновской области, фельдшерско-акушерский пункт в деревне Финеево Киржачского муниципального округа Владимирской области, Дом культуры в деревне Кильдишево Ядринского муниципального округа Чувашии.
Также к системе газоснабжения подключат пять котельных Космодрома "Восточный" в городе Циолковский в Амурской области, домовладения семьи Новожиловых в деревне Красная Новь Тверской области и первое домовладением в селе Ричаганих Цумадинского района Дагестана.
Кроме того, завершено строительство межпоселкового газопровода высокого давления от газораспределительной станции в районе деревни Обход Уренского района до муниципального округа города Шахунья Нижегородской области.
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россия, чувашия, амурская область, дагестан, владимир путин, дмитрий песков
РОССИЯ, Чувашия, Амурская область, Дагестан, Владимир Путин, Дмитрий Песков
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии объектов социальной газификации в регионах РФ.
Ранее в Кремле называли программу социальной газификации очень важной, отмечая ее значительные результаты. Граждане активно этим пользуются, газ приходит в новые дома, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Газоснабжением в рамках программы будут обеспечены школа и детский дом-интернат в селе Новый Дол Барышского района Ульяновской области, фельдшерско-акушерский пункт в деревне Финеево Киржачского муниципального округа Владимирской области, Дом культуры в деревне Кильдишево Ядринского муниципального округа Чувашии.
Также к системе газоснабжения подключат пять котельных Космодрома "Восточный" в городе Циолковский в Амурской области, домовладения семьи Новожиловых в деревне Красная Новь Тверской области и первое домовладением в селе Ричаганих Цумадинского района Дагестана.
Кроме того, завершено строительство межпоселкового газопровода высокого давления от газораспределительной станции в районе деревни Обход Уренского района до муниципального округа города Шахунья Нижегородской области.