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Путин принял участие в открытии объектов соцгазификации в России

Путин принял участие в открытии объектов соцгазификации в России - 18.09.2026, ПРАЙМ

Путин принял участие в открытии объектов соцгазификации в России

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии объектов социальной газификации в регионах РФ. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T17:06+0300

2026-09-18T17:06+0300

2026-09-18T17:06+0300

россия

чувашия

амурская область

дагестан

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии объектов социальной газификации в регионах РФ. Ранее в Кремле называли программу социальной газификации очень важной, отмечая ее значительные результаты. Граждане активно этим пользуются, газ приходит в новые дома, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Газоснабжением в рамках программы будут обеспечены школа и детский дом-интернат в селе Новый Дол Барышского района Ульяновской области, фельдшерско-акушерский пункт в деревне Финеево Киржачского муниципального округа Владимирской области, Дом культуры в деревне Кильдишево Ядринского муниципального округа Чувашии. Также к системе газоснабжения подключат пять котельных Космодрома "Восточный" в городе Циолковский в Амурской области, домовладения семьи Новожиловых в деревне Красная Новь Тверской области и первое домовладением в селе Ричаганих Цумадинского района Дагестана. Кроме того, завершено строительство межпоселкового газопровода высокого давления от газораспределительной станции в районе деревни Обход Уренского района до муниципального округа города Шахунья Нижегородской области.

чувашия

амурская область

дагестан

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россия, чувашия, амурская область, дагестан, владимир путин, дмитрий песков