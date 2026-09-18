https://1prime.ru/20260918/putin-873437784.html
Путин назвал программу социальной газификации важнейшей для России
Путин назвал программу социальной газификации важнейшей для России - 18.09.2026, ПРАЙМ
Путин назвал программу социальной газификации важнейшей для России
Президент России Владимир Путин назвал программу социальной газификации важнейшей для всей страны инициативой. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T17:18+0300
2026-09-18T17:18+0300
2026-09-18T17:25+0300
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал программу социальной газификации важнейшей для всей страны инициативой. "Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодня мы вводим в эксплуатацию ряд объектов, построенных по программе социальной газификации. Это одна из важнейших инициатив для наших граждан, регионов, для отечественного топливно-энергетического комплекса и, пожалуй, всей страны в целом", - сказал глава государства в ходе открытия объектов социальной газификации в режиме видеоконференции.
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россия, владимир путин
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал программу социальной газификации важнейшей для всей страны инициативой.
"Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодня мы вводим в эксплуатацию ряд объектов, построенных по программе социальной газификации. Это одна из важнейших инициатив для наших граждан, регионов, для отечественного топливно-энергетического комплекса и, пожалуй, всей страны в целом", - сказал глава государства в ходе открытия объектов социальной газификации в режиме видеоконференции.