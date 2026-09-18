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Путин поручил Лимаренко быть в контакте с Минтрансом по вопросу автодорог - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Путин поручил Лимаренко быть в контакте с Минтрансом по вопросу автодорог
Путин поручил Лимаренко быть в контакте с Минтрансом по вопросу автодорог - 18.09.2026, ПРАЙМ
Путин поручил Лимаренко быть в контакте с Минтрансом по вопросу автодорог
Президент России Владимир Путин поручил губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко быть в контакте с министерством транспорта РФ по вопросу автомобильных | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T17:21+0300
2026-09-18T17:29+0300
бизнес
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко быть в контакте с министерством транспорта РФ по вопросу автомобильных дорог в регионе. Российский лидер сообщил, что уже обсуждал с Лимаренко во время рабочей поездки в Сахалинскую область ряд вопросов, связанных с транспортной доступностью в регионе. "Она включает в себя и наличие хороших дорог. Помните, мы с вами подробно обсуждали один из регионов в вашей области. Вот, работа началась, и я вас прошу быть в контакте с министром транспорта (России Андреем Никитиным - ред.). Он мне буквально на днях докладывал, как будет организована работа по вопросу, который мы с вами обсуждали. И я прошу, чтобы вы с самого начала, в начале пути были в курсе и тоже принимали в этом участие", - сказал глава государства в ходе презентации новых объектов гражданской авиации в режиме видеоконференции.
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бизнес, россия, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин
17:21 18.09.2026 (обновлено: 17:29 18.09.2026)
 

Путин поручил Лимаренко быть в контакте с Минтрансом по вопросу автодорог

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко быть в контакте с министерством транспорта РФ по вопросу автомобильных дорог в регионе.
Российский лидер сообщил, что уже обсуждал с Лимаренко во время рабочей поездки в Сахалинскую область ряд вопросов, связанных с транспортной доступностью в регионе.
"Она включает в себя и наличие хороших дорог. Помните, мы с вами подробно обсуждали один из регионов в вашей области. Вот, работа началась, и я вас прошу быть в контакте с министром транспорта (России Андреем Никитиным - ред.). Он мне буквально на днях докладывал, как будет организована работа по вопросу, который мы с вами обсуждали. И я прошу, чтобы вы с самого начала, в начале пути были в курсе и тоже принимали в этом участие", - сказал глава государства в ходе презентации новых объектов гражданской авиации в режиме видеоконференции.
 
БизнесРОССИЯВладимир Путин
 
 
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